2018法式風華特展 愛國婦人館邀您感受美好年代

2018年02月08日 18:25 中時 曹婷婷

2018法式風華特展即日起在愛國婦人館登場，邀您感受美好年代。(曹婷婷攝)

不少人嚮往法國的時尚、優雅、浪漫，過年迎接新氣象，從生活欣賞美好事物也是一種方式！

因應新春年節到來，台南市文化局邀請田田圈文創─龔維德老師於愛國婦人館進行策展，展期即日起至3月23日，推出引領全球時尚的法國經典視覺設計，做為2018年展覽開端，以1880年代為起點至當代法國視覺設計演進為軸心，展出多件作品，與多種應用藝術延伸探討，藝術設計與法式生活密不可分型態。

美好年代BelleEpoque，從19世紀末開始，至第一次世界大戰爆發而結束，這個時期被上流階級認為是一個「黃金時代」，此時的歐洲處於相對和平的時期，隨著資本主義及工業革命的發展，科學技術日新月異，歐洲的文化、藝術及生活方式等都在這個時期發展日臻成熟。

「美好年代」因工業發展，一般民眾消費能力得以提高，並帶動了所謂的休閒產業。群眾喜歡看戲，無論古典或是通俗；愛好咖啡館，咖啡館裡常有音樂或是詩文朗讀節目可供欣賞；大家喜愛跳舞也喜愛到cabaret或musiquehall去看歌舞表演。

以康康舞聞名於世的紅磨坊就是於這期間的1889年盛大開張營業。群眾也喜歡越來越精彩的馬戲團表演。有摩天輪、電動撞擊車的遊樂園愈益普及。且因科技進步花樣出新也越發刺激。巴黎街上處處張貼著演唱會、歌舞、戲劇表演等等的彩色海報。

本展呈現法國歷代的藝術文化演變歷史，讓民眾深入體會法國引領時尚的生活美學風潮，更安排多位留法、旅法的藝術家，前來與台南民眾做經驗交流分享。

「法式風華展系列講座1」邀請法國教育中心台灣區代表─曾馨弘，為我們分析法國藝術及設計教育，同時也邀請到參展者吳淑麟以及劉馥賢分享留學法國經驗及求學歸國後創作之路。

配合新春年節活動，舉辦「幽蘭共賞」、「花花起舞 歡歡迎春」、「話詠微型蘭園」等各類蘭花體驗，為3月份的國際蘭展打頭陣，也讓民眾在潮流知性的氛圍中，歡喜迎接2018年。

(中時)