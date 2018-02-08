墾丁福華不懼旅宿業寒冬 關懷獨老19年不間斷

墾丁福華飯店「關懷清寒獨居老人活動」今年邁入第19年，8日飯店一行人在恆春基督教醫院及墾丁里長張昌益的響應下，將保暖物資送到受助老人家中。（福華飯店提供）

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墾丁福華飯店「關懷清寒獨居老人活動」今年邁入第19年，8日飯店一行人在恆春基督教醫院及墾丁里長張昌益的響應下，將保暖物資送到受助老人家中。（福華飯店提供）
墾丁福華飯店「關懷清寒獨居老人活動」今年邁入第19年，8日飯店一行人在恆春基督教醫院及墾丁里長張昌益的響應下，將保暖物資送到受助老人家中。（福華飯店提供）

墾丁福華飯店「關懷清寒獨居老人活動」今年邁入第19年，8日飯店一行人在恆春基督教醫院及墾丁里長張昌益的響應下，趕在下一波寒流到來前，將保暖物資送到受助老人家中，並替獨老們進行居家打掃及環境消毒，盼助他們渡過寒冬、迎來新年新氣象。

飯店總經理張積光說，每年寒冬送暖活動都帶給他不同感受，針對獨居老人發現很多問題，不僅生活起居，健康方面更是需要關注，因此非常感謝恆春基督教醫院長期配合，不僅於活動當天為老人家健檢，於事後更提供治療及照護。

他不諱言地說，雖然今年業績不理想，但他們始終秉持回饋地方、幫助弱勢的精神，繼續提供相關服務及慰問，也希望能藉此拋磚引玉，呼籲更多企業投入幫助弱勢，回饋社會。此外，他也提及近日的花蓮地震災區，希望企業有錢出錢、有力出力，現在正是需要企業幫助的時機。

福華飯店指出，年復一年的關懷行動，早已蔚為傳統，關懷戶多為69到89歲的長者，他們因年紀大需靠補助維持清苦的生活，當中有的長年獨居，有的則因子女無力照料或生病反而需長者照顧，這群長者都是墾丁福華長期關懷戶。

張積光強調，墾丁是國際觀光勝地，但在繁華的背後也隱藏不少社會問題，這些角落仍有許多團體需要社會各界的關懷，因此飯店未來仍會持續結合社區、醫院的力量投入關懷，讓這個社會更加溫暖。

(中時)

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