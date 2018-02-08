高榮過年期間心血管疾病增2成 推健康年菜

高雄榮總復健醫學部特別設計一套心臟衰竭病友的「守心操」，復健部主任李敏輝（左起）、心臟內科主任馬光遠、副院長張宏泰及重症加護內科主任黃偉春等人示範守心操，易學好做。（呂素麗攝）

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高雄榮總復健醫學部特別設計一套心臟衰竭病友的「守心操」，復健部主任李敏輝（左起）、心臟內科主任馬光遠、副院長張宏泰及重症加護內科主任黃偉春等人示範守心操，易學好做。（呂素麗攝）
高雄榮總營養室8日發表心臟衰竭安心健康年菜，提供8道食譜。（呂素麗攝）
高雄榮總營養室8日發表心臟衰竭安心健康年菜，提供8道食譜，其中「 鄉村燉飯」用胚芽米加以昆布及柴魚熬製的日式高湯蒸煮而成，營養又好吃。（呂素麗攝）
高雄榮總營養室8日發表心臟衰竭安心健康年菜，提供8道食譜，其中「上湯煨豆腐」用豆腐以番茄及新鮮蔬菜熬煮成的高湯，慢火燉煮而成。（呂素麗攝）

天冷更要守護心臟，再1周就是農曆過年，高雄榮總8日針對心臟衰竭病人推出「守心操」及8道健康年菜；重症加護內科主任黃偉春說，天氣寒冷加上農曆過年大魚大肉，根據往年經驗

，過年期間，因心血管疾病送急診的患者大約增加2成，如心肌梗塞、心臟衰竭等病人，放年假更要注意飲食控制。

高榮副院長張宏泰說，過年親友相聚，飲食難免失控，有心臟潛在風險的病友更要注意。

心臟內科主任馬光遠也說，心臟衰竭5年死亡率超過癌症，病友應避免肥胖，低鹽少油加全穀蔬果且適度運動，並節制飲酒。

高榮發表的8道健康年菜有「上湯煨豆腐」、義式紙包魚、鄉村燉飯、酪梨海鮮總匯、鮮菇 燴絲瓜、金瓜排骨、五色蔬食的繽紛四季及長年雞湯鍋。

營養部主任王雅君說，有心臟病的人飲食要少量多餐，選擇好消化的食物，加工及醃漬食品不要吃，少鹽少油並控制水份。

王雅君說，其中「上湯煨豆腐」用豆腐以鉀、鎂含量高的番茄及新鮮蔬菜熬煮成的高湯慢火燉煮，非常適合咀嚼不便的長輩；「鄉村燉飯」用胚芽米加以昆布及柴魚熬製的日式高湯蒸煮而成，營養又好吃。

復健部主任李敏輝說，心臟衰竭病人運動主要是先「動起來」，再進步到走路、慢跑，「守心操」配合呼吸運動、中醫的穴道，並加入肌力、肌耐力及平衡訓練，可加強心臟衰竭病友的肌耐力、柔軟度，提高心肺功能，如果會喘，動作就慢一些。

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(中時)

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