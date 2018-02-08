竹市Big City迎旺年歡度春節吃喝玩樂購物1站滿足

2018年02月08日 18:34 中時 陳育賢

新竹市Big City遠東巨城購物中心即日起至15日陪消費者們「Big迎旺年」，吃喝玩樂購物可1站滿足。（陳育賢攝）

Big City遠東巨城7樓BELLINI Pasta Pasta推出情人節限定雙人牛排套餐。（陳育賢翻攝）

為迎接農曆春節，新竹市Big City遠東巨城購物中心即日起至15日陪消費者們「Big迎旺年」，主題餐廳年夜飯及新春聚餐搶先預訂外，年節應景服飾配件、除舊布新大小家電及換季保養品等特惠商品應有盡有。

Big City指出，此波農曆年前的檔期，搭配滿千送百及滿額贈，好康多多，1樓、4樓餐飲店櫃及B1 city`super超市、B3愛買量販則有各式年節禮盒，提供消費者豐富選擇。

此外，周末假日另有1系列國際水準的表演，1樓戶外廣場有充滿年味的陳列，全家大小採買年貨，來Big City遠東巨城購物中心吃喝玩樂購物可1站滿足。

由於今年小年夜，恰好是西洋情人節，巨城7樓天吉屋、鬥牛士、BELLINI PASTA PASTA及大口吃手創漢堡均推出限量專屬雙人分享餐，戀人們千萬不要錯過。

「南亭」除夕則推出限定團圓餐，上品佛跳牆及大沙公米糕等吉祥年菜組合，適合6至10人一起享用。涓豆腐迎春5人團聚套餐推薦價僅2788元；銀湯匙泰式火鍋4人同行吃到飽也只要1999元；Mr.Onion牛排餐廳1788元即可享有4人分享餐；另，瓦城泰國料理、元定食、勝博殿及8樓銅盤等異國料理，豐富餐點任意搭配兼具傳統與創新。

此外，10日下午3點於1F戶外噴水池廣場，有拿下「全國火舞大賽」團體組冠軍並代表台灣參加《亞洲達人秀》的Coming True火舞團揮灑烈焰之美。

10日、11日下午1樓室內廣場還有「台灣書畫院名譽院長」賴煥琳老師親自揮毫春聯，只要憑當天消費滿588元消費發票即可兌換。

至於春節營業時間，9日起至19日營業至22點；15日除夕當天各樓層營業至17點，7、8樓主題餐廳營業至22點。

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(中時)