國產藥廠PIC／S GMP管理論壇　參訪生達藥廠

國產藥廠PIC／S GMP管理論壇今天在上市公司生達製藥舉行，醫界、學界及民間代表參訪生產線。(莊曜聰攝)

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自從2013推動PIC／S GMP稽查後，現在已經有137家製藥工廠通過，品質相當優良。(莊曜聰攝)

為讓醫療院所及一般民眾了解台灣製藥產業品質，衛福部食品藥物管理署8日在上市公司生達製藥舉辦「國產藥廠PIC/S GMP管理論壇」，由署長吳秀梅帶隊，率領國內各醫療院所、學術界及民間代表參訪生達、生泰、生展等公司，並實際參觀製藥過程。

食藥署長吳秀梅表示，台灣的國產製藥產業品質非常好，從2013年開始就通過了PIC/S GMP，這是全世界要求最嚴格的標準，但各藥廠的學名藥銷售狀況卻不如預期，我們期待不只有國內市場，也能夠打入國際市場，舉辦論壇的目的，就是要讓更多人知道台灣製藥產業的優勢。

吳秀梅說，配合政府新南向，我們希望能把台灣的藥及醫材也一起推到新南向，期待所有產業界一起攜手前進，能夠蓬勃發展，這只是起步，未來還會推廣更多活動。

台灣製藥公會指出，台灣的製藥產業發展有70年歷史，自從政府推動PIC/S GMP稽查後，現在已經有137家製藥工廠通過，其中專注於學名藥的GMP藥廠，多書都是股票上市櫃的優質公司，在國內人口快速老化，用藥需求持續增加的狀況下，希望國人能多多支持國產製藥，產業深耕台灣，更能邁向國際。

今天參訪活動中，生達製藥創辦人范進財也親自出面接待來自各醫療院所的醫師、藥師及台大藥學院長沈麗娟在內的學術界代表，總經理范滋庭說，國產藥品提供健保總量75%，健保給付費用卻不到22%，對減少政府醫藥費用支出，幫助不小，也證明藥廠的品質及技術力。

(中時)

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