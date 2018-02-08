林明溱爭取139丙線　8日動土明年貫穿工業路

2018年02月08日 18:35 中時 沈揮勝

祈福儀式。（沈揮勝翻攝）

路線示意圖。（沈揮勝翻攝）

縣長林明溱在2011年擔任立委時，積極爭取南投市139丙線道路新建工程，經6年餘努力，8日舉形動土典禮，這條總長1738公尺的新建道路，可望於明年下半年，從工業路南跨銜接到139線，有效紓解台3線省道交通，增進南投市西側區域發展。

動土典禮舞獅及戰鼓表演聲中，由林明溱主持儀式，與現場貴賓祈福祭拜，包括公路總局第二區養護工程處處長陳嘉盈、縣議員賴燕雪、張維華、簡峻庭、于秀英、游宏達、南投市代表會主席張秀枝，都到場參與，共襄盛舉。

林明溱說，這條新建道路從2011年他擔任立委時先爭取到經費，隨即進行可行性評估，經過6年多努力，終於順利動工；期盼完工後扮演第2條省道功能，疏散假日湧擠車潮，帶動地方發展。

他指出，未來將再繼續爭取經費規畫延伸至樂利路，連接到五育中學後方新開發的旺來產業園區；另連接南投交流道的福岡路也將打通，往西連接至工業區，形成更便利的交通路網。

公路總局第二區養護工程處處長陳嘉盈肯定林明溱的認真打拼，從他擔任立委時就對南投的交通建設相關心，擔任縣長後更是不遺餘力，對於縣政府的各項交通建設需求，該處都會盡量配合。

此案已併入生活圈道路系統交通建設計畫，為改善台3線南投至名間路段道路擁塞情形所增闢的新線案優先執行路段，該局補助83%經費，工程由縣府執行。

工務處長陳錫梧指出，新闢的139丙路寬度22公尺；此案另包括139線嶺興路拓寬工程，是從139丙線與139線嶺興路口往東沿著139線至同源圳堤岸道路，此拓寬路段長283公尺，道路寬度15公尺。總工程經費6億830萬元，工期495個日曆天。

(中時)