林佳龍春節前夕 為清潔隊員加油打氣

台中市長林佳龍（右二起）與環保局長白智榮，年前慰問南屯清潔隊，與隊員高呼口號「除舊佈新大掃除 清淨台中全家福」，宣示清潔周起跑。（黃國峰攝）

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台中市長林佳龍（右三起）與環保局長白智榮，年前慰問南屯清潔隊，感謝隊員一年來無私的付出，並致贈紅包、禮盒等。（黃國峰攝）

再過約一星期，農曆年春節就來了，台中市長林佳龍感謝春節前後清潔隊員垃圾收運不打烊服務，無私的付出，8日下午來到台中市南屯區清潔隊，為隊員加油打氣，更致贈清潔隊每人一份賀年紅包，祝福大家狗年旺旺、喜迎來富。

配合舊曆年前家家戶戶大掃除的傳統習俗，環保署定2月9日至2月15日為國家清潔周，清潔隊員工作量也比平日大，台中市長林佳龍8日慰問南屯區清潔隊員，除致贈大紅包、糖果禮盒外，每位清潔隊員再獲林市長贈小紅包。眾人更高呼「除舊佈新大掃除 清淨台中全家福」口號，宣示國家清潔周起跑。

林佳龍表示，清潔隊員是維護整潔、優質城市環境的無名英雄，春節期間垃圾收運不打烊，有些人員除夕及小年夜也要出勤，代表市民致上感謝。他上任以來也兌現了許多選前得承若，如提高清潔獎金、陸續增補清潔人力等，還有國定假日出勤者加發1日工資外，並再另予補休1日獎勵。

環保局長白智榮表示，過去一年清潔隊員不分寒天大熱天努力維護市容，對大家盡心盡力推動清潔工作致上崇高敬意。也呼籲市民好好利用清潔周期間，徹底打掃居家，有大型垃圾要清運、水肥要清理，都可與清潔隊連絡預定，打掃乾淨，過個好新年。

(中時)

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