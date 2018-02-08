南投金馬獎…鏡看南投微電影比賽揭曉

鏡看南投微電影比賽頒獎。（沈揮勝翻攝）

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頒獎及首映會。（沈揮勝翻攝）

第二屆「鏡看南投」微電影比賽，得獎名單8日揭曉，林易伸、黃于芩《聽見悸動的聲音》，脫穎而出，連莊奪冠，並獲5萬元獎金。

以「幸福南投」為主題第的二屆鏡看南投微電影比賽，計有31件作品參賽，歷經2階段評審，最後只剩下8部電影入圍得獎。8日上午10時起，縣府在綜合大樓親子放映室舉辦頒獎典禮暨得獎首映會，並比照金馬獎頒獎模式，到最後才宣布得獎名單。

為了爭取榮譽，入圍及參賽者廣邀親朋好友，到場助陣，甚至透過直播，希望分享得獎喜，宣布過程人人有機會，緊張又刺激。

南投縣副縣長陳正昇出席頒獎時表示，「鏡看南投」微電影比賽，是小型的金馬獎，規模雖小，但希望呈現南投觀光首都軟實力。

第二屆鏡看南投比賽，主題是「幸福南投」，題材容易發揮，參賽件數不但遠遠超越第一屆，大幅成長50%，作品水準也大幅提高，各有不同創意，令人驚喜。

評審之一、金馬獎導演林作庸說，拍一部片子很不容易，看到這麼多人喜愛拍電影，他用參加等於入圍，入圍就是得獎，鼓勵電影創作。

首獎《聽見悸動的聲音》，開場以蟲鳴鳥叫、風吹、邵族杵音，配合影像交錯的手法，藉由水陸空不同角度讓觀眾擁抱南投，不但令人印象深刻，更獲得評審青睞，連續二年拿到第一名。

得主黃于芩是彰化人，她表示，南投風景很漂亮，喜歡到南投景點遊玩、取景。

獲得第二名是《我的生活在南投》；第三名為《微光歸途》，分獲獎金3萬元、及2萬元；另有佳作五名，各拿下獎金5千元，得獎作品包括《女孩和狗的光影詩篇》、《同心橋》、《竹夢山城》、《幸福南投》、《前進夢想在南投》。

縣府表示，鏡看南投入選影電影，作者來自各行各業，有學生、專業攝影師、服役的阿兵哥…等，每個人對幸福的定義有所不同，有人用南投日月潭的美景作為幸福旅行的起點。

有人認為化解親子衝突、重拾母女親情是幸福；有人覺得「慢活」是幸福…，得獎作品將在中投有線第4頻道播放，歡迎推薦朋友觀賞。

(中時)

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