銀髮年菜聰明煮 廖婉如學做主廚手路菜

台中市長夫人廖婉如（右二）向銘除拜師，學習料理「菇鑲珍八寶」銀髮年菜，還笑說「回去要煮給佳龍吃！」（王文吉攝）

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台中市長夫人廖婉如（左一）親自下廚，示範「菇鑲珍八寶」銀髮年菜的料理方式，並邀社區長者到場享用。（王文吉攝）
台中市長夫人廖婉如（左一）透過臉書直播宣導「銀髮年菜健康煮」，工作人員還製作大字報提示。（王文吉攝）
台中市長夫人廖婉如臉書直播「學做銀髮年菜」，吸引許多人圍觀。（王文吉攝）

農曆春節將屆，台中市衛生局推出「花漾銀髮健康美味餐食譜」，36道食譜上網下載。市長夫人廖婉如8日特地向主廚拜師，學習料理「菇鑲珍八寶」銀髮年菜，並說「要回去煮給佳龍吃」，營養師陳佳宜建議以清蒸、燉、燒或滷的方式烹調，避免油煎、油炸或火烤。

市長夫人廖婉如、衛生局長呂宗學穿上圍裙，在營養師陳佳宜及朝陽科大助理教授陶冠全指導下，直播示範獅子頭料理「菇鑲珍八寶」，教導民眾如何在家，就能輕鬆做出健康美味年菜，社區長者也到場享用，直說好吃。

廖婉如表示，年輕人營養知識比較豐富，而長輩擅長「手路菜」，烹飪技術也比較厲害，建議透過烹煮年節團圓飯，相互交流作菜技巧，必能互取所長。營養師陳佳宜建議長者食用軟嫩蔬菜，並注意醣類攝取，油炸、醃製、年糕類等過年應景食品務必節制。

衛生局長呂宗學強力推薦「花漾銀髮健康美味餐」36道手路菜，民眾可到衛生局網站下載，他也提醒民眾每天至少要攝取3份蔬菜及2份水果，加入「少油、少鹽、少糖、高纖維」健康飲食觀念，並趁著春節期間帶著家人一同踏春，就能吃得營養美味又不發胖。

(中時)

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