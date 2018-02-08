和安心亞拍床戲穿3條褲子！喜翔被女神誇有美背

2018年02月08日 18:52 中時 林淑娟

安心亞在新戲飾演越南新娘阮氏碧花，喜翔、黃健瑋飾演她的兩個男人，3人都為戲操布偶。（粘耿豪攝）

安心亞、黃健瑋劇中操演布袋戲。（粘耿豪攝）

安心亞操演布袋戲一下就上手。（粘耿豪攝）

安心亞近年挑戰的戲劇作品難度都很高。（粘耿豪攝）

黃健瑋。（粘耿豪攝）

喜翔。（粘耿豪攝）

全民女神安心亞在金鐘劇飾演越南新娘阮氏碧花，實力派演員喜翔、黃健瑋飾演她的兩個男人。安心亞與喜翔首度合作就演夫妻且有床戲，安心亞大讚對方有美背、皮膚好好，「喜翔哥的背完全都沒痘痘，摸起來很光滑很順」，一旁的喜翔羞紅了臉開玩笑說：「我跟心亞之間應該距離3公尺遠！她比較放得開，我完全放不開！」並透露床戲是他的一大死穴、罩門，連拍吻戲也沒辦法。

安心亞說，一開始對於要拍床戲她很緊張，以為是「有成功」的那種床戲，後來知道要直接演「沒成功」才放了一顆心，她說自己以前的床戲最大尺度只有偶像劇那種蜻蜓點水，沒演過「成功」的戲。喜翔則自曝當天拍床戲時裡面共穿3條褲子，不過不是怕生理反應，「是因為我懶得脫和換褲子，每次都直接往上套」。

安心亞劇中有與新移民姊妹的對手戲，全程要以越南話演出，她表示自己花了兩個禮拜學習越南話，拍戲過程中也不斷請益一起拍戲的越南話老師，她說：「越南話只要一個音跑掉，別人就會整句聽不懂」。喜翔大讚安心亞的表現，說她連操布袋戲偶都學得很棒，「她是天才型的演員，這是我看過她演得最好的一部作品，很期望看到她更多的戲劇作品！」

黃健瑋去年擔任金鐘獎評審，連他也大誇安心亞演得非常好，尤其她與越南姊妹那場對話戲，邊講母語邊哭難度很高，「要訴苦又要記台詞，又有情緒流動，重要的是真誠，在現在的環境很難看得到這樣的演出，這跟她本身的質地有關係，因為她是個真心人，真的很厲害！如果她願意的話，再往下一步會是非常好的演員，台灣真的很需要優秀女演員！」他說如果自己是今年的金鐘評審，光看到那場戲，「就蓋章」認證了。

三人也被問到花蓮大地震，安心亞表示當下她剛好在搭電梯，「當時搖很大，看到新聞後覺得滿心痛的！」很喜歡花蓮的黃健瑋，從去年10月開始，就跟幾個朋友一起在花蓮租了一個有4、5間房的屋子，可以一覽海岸美景，每月付幾千元房租。地震當天他才剛好從花蓮回到台北，聽聞花蓮的家就像是被闖空門般，架上東西都掉到地上摔破了，牆壁還有明顯裂痕，但因接下來他還有工作，暫時無法回花蓮協助整理，他也鼓勵大家之後還要多到花蓮玩、幫助花蓮的同胞。

(中時)