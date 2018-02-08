唐豐驚爆曾有婚姻危機：跟老婆連擁抱都是冷的

2018年02月08日 19:04 中時 林淑娟

唐豐與苗真飾演夫妻。（緯來）

唐豐劇中與老婆吵架後當街大吵脫衣。（緯來）

唐豐劇中與老婆吵架後當街大吵脫衣。（緯來）

唐豐劇中與老婆吵架後當街大吵脫衣。（緯來）

唐豐在緯來電影台自製電影《花開大富貴》與飾演老婆的苗真吵架，賭氣之下竟全身脫光只剩內褲在馬路上走，他笑說：「脫衣服在路邊跑這感覺真奇妙」；現實生活中，結婚已七年的唐豐，三年前也曾面臨婚姻低潮期，唐豐透露，當時老婆對他不再崇拜，「連擁抱都是冷的」，但婚姻就是兩人之間一定要溝通，幸好後來一切都沒事了。

唐豐與護理師老婆結婚七年，坦言三年前一度陷入婚姻低潮，他說：「婚前哪怕只是一個眼神，老婆都對我崇拜不已，但曾經有一段時間回家，連擁抱老婆的反應都是冷的，那時我很失落，本來是會一起看勵志的書、做很多事，但那段時間我們好像不在一樣的軌道、世界，有點漸行漸遠。」唐豐更語出驚人說：「我對老婆說，如果對妳來說錢很重要，我可以每個月給你10萬，但我不要跟妳住在一起，因為我根本不快樂，這不是我要的生活，那根本不是感情。」他認為夫妻之間的尊重、關心不是用錢可買到的。

唐豐也道出婚姻的難處：「有一年我沒有工作收入，生活上當然拮据，但是不至於到過不下去，我跟老婆說，當我有工作時，沒辦法陪妳，一個月見不到幾次，當我有時間時，妳卻不懂珍惜！」終於在唐豐與老婆深聊後，兩人攜手共度低潮，恩愛如昔，一家四口幸福甜蜜。

至於戲中這場脫衣的戲，唐豐早早開始訓練身材，他說：「還好拍攝當天沒什麼路人，不然這幾乎在路邊裸奔，也是會害羞的」，「那兩天都只穿內褲在大家面前晃，當然為了保險裡頭多穿兩件內褲，後來我就很自在輕鬆得走來走去，都當爸了，也不用害臊了」；唐豐還說：「這部戲裸露不少，拍戲前一個小時要重訓、舉亞鈴，一次都做30-45分鐘，平常有練身體，兩天練一次，但肚子很難練，現在體脂12，要降到6才有辦法練城六塊」。

緯來電影台自製電影《花開大富貴》將於大年初三2/18(日)晚間9點全台首播！該片由導演吳光武、藍文希執導，雷洪、苗可麗、連靜雯、林雨宣、唐豐、薛宇廷、邱逸峰、單承矩、苗真、涵冷娜等領銜演出。描述親情的融合與團圓，一場全家相聚享受「蛋蛋全家福」料理，卻讓眾演員忍不住笑場，連靜雯大笑說：「全是用蛋煮出來的料理，每一道都長得很奇怪，邱逸峰說那簡直是廚餘，連我穩定度這麼高的人都會笑場，唐豐更是在旁邊笑到東倒西歪」。

(中時)