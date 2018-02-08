寒流來襲清酒海鮮鍋清酒入菜提味加分又暖胃

新竹市懷樂亭在寒流來襲中，推出的創意料理清酒海鮮火鍋，一推出就讓人驚豔。（陳育賢攝）

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老闆阿誠霸氣的在海鮮鍋中加入高成本的日式清酒提味。（陳育賢攝）
老闆阿誠霸氣的在海鮮鍋中加入高成本的日式清酒提味。（陳育賢攝）
懷樂亭不斷研發創意菜色，在餐館、居酒屋、酒吧林立的1級戰區站穩腳步。（陳育賢攝）
清海鮮火鍋讓人暖胃又暖心，又獨具特色，一推出就抓住不少消費者的胃。（陳育賢攝）

寒流來襲，台灣人就想到薑母鴨、燒酒雞、燒酒羊肉爐，對那分酒香加麻油、薑香帶來的溫暖始終無法忘懷，但你有試過日式清酒海鮮鍋嗎？新竹市1家日式居酒屋，就推出多道清酒創意菜色，其中老闆阿誠在特製海鮮鍋中，霸氣的加入成本較高的清酒提味，獨特口感與風味，果然一推出就讓人驚豔。

位在已成功改造的新竹市綠園道旁，光華街18巷與光華街口的懷樂亭串燒居酒屋，開業1年來不斷推出創新色菜，老闆「阿誠」以其10餘年在台北、竹北知名日式料理餐廳習得的廚藝，加上個人不斷研發的創意菜色，在餐館、居酒屋、酒吧林立的綠園道站穩腳步。

阿誠近日研發創新菜色，推出內容極為豐富的海鮮鍋，置入的海鮮包括有海大蝦、三點蟹、甘貝、新鮮現撈魚頭、大蛤蜊、菇類、大白菜等，再加入熬煮過的鮮濃雞湯，完全將海味全部釋放。

但老闆還有1項祕密武器，就是霸氣的加入成本比一般台灣料理米酒要貴上數10倍的日式清酒，讓清酒再帶出海鮮的甜味，果然，在這清酒加持下，整個鍋氣全然不同，進入到另1個層次，喝口湯立即暖胃又暖心，一推出就抓住不少消費者的胃。

阿誠說，日式清酒的品質在製作過程，就是比一般的料理米酒要精緻，而在清酒的提味下，能夠讓雞湯結合海味的湯頭更另有一番風味。

此外，阿誠另也有多道清酒料理，包括酒蒸蛤蜊、海盗石板中捲，以及燒烤名菜炭烤高麗菜剝皮辣椒雞翅等，都是老饕必點的下酒菜。

地址：新竹市光華街5號

電話：03-5312007

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