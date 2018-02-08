文心蘭假球莖研發保養品 化垃圾為綠金

屏東大學應用化學系張雯惠（左），成功將文心蘭假球莖萃取物，研發製作成保溼嫩白晚霜。（潘建志攝）

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屏東大學應用化學系張雯惠（右），成功將文心蘭假球莖萃取物，研發製作成保溼嫩白晚霜。（潘建志攝）

台灣文心蘭年出口3000萬支，不過切花後有許多廢棄不用的假球莖、枝葉等部位，屏東大學應用化學系與竹田鄉公所及農會合作，成功將文心蘭假球莖研發出防護精華液，將垃圾變綠金，並結合文心蘭的故鄉－竹田，發展在地產業及觀光。

竹田鄉文心蘭花農陳宏志說，文心蘭全台種植面積約260公頃，主要分布於中南部；台灣文心蘭品質佳，日本進口的文心蘭約90％都是來自台灣。文心蘭植株壽命約5、6年，切花後多餘部分多整株丟棄、燒毀處理。

屏大應化系老師張雯惠研究發現，台灣栽培的文心蘭幾乎為厚葉種，其假球莖含豐富的甘露聚醣及維生素C，有極強的保溼、美白及抗氧化力，團隊經檢測及評估後，花了1年時間，成功將萃取物研發製作成保溼嫩白晚霜。

張雯惠說，因花卉市場對花型品質的要求，農民使用農藥情況普遍，因此萃取其中物質時，要特別注意確保原料安全無虞，在數月前便要要求花農停藥。現研發成功，希望有意願廠商與校方連絡，透過技轉量產上市。

竹田鄉農會總幹事張志誠表示，竹田發展文心蘭產業已20餘年，在國內、國際均具有高知名度。如今和屏東大學合作以農業廢材開發生物科技產品，創造更大附加價值，將開創花卉新產業，提升農民收益。

(中時)

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