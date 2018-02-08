走春到大鵬灣！18隻泰迪熊任你拍

2018年02月08日 19:34 中時 潘建志

大鵬灣舉辦泰迪熊展，過年期間開放民眾免費入園，有18隻身高170公分的裝置藝術泰迪熊。（大鵬灣提供）

今年春節泰迪熊將現身大鵬灣！18隻身高170公分的裝置藝術泰迪熊，及4公尺高樂活充氣熊，將在過年進駐大鵬灣國際休閒特區，讓遊客零距離接觸互動、合影打卡。另外也將在園區內的大飛機景觀台，設置吊鋼索讓民眾體驗空降，驚喜過新年。

大鵬灣國際開發公司首次與台灣泰迪熊協會合作，是泰迪熊第一次來到東港，園區內也配合設置不同的「熊場景」，包括賽車主題熊座、花草主題熊座、海地世界熊、世界國旗熊、海賊熊、泰迪森林等，非常吸睛。

泰迪熊展期從2月14日28日，過年期間開放民眾免費入園。遊客在區內8個展覽地點蓋蒐集泰迪熊章戳，就能兌換禮品。

除了泰迪熊外，春節期間大鵬灣國際賽車場將推出超跑及賽車展示，及特技車表演、甩尾表演等；卡丁車場也推出兒童版卡丁車及電動甩尾車，讓民眾體驗；民眾也能搭乘遊湖船遊潟湖，看跨海大橋，或從21公尺高的水上飛機鳥瞰小琉球。

大鵬灣內最著名的大飛機景觀台，也開放讓民眾體驗，並安排吊鋼索空降，從21公尺高的機翼滑索下降到地面，非常刺激。園區探索活動推出套票優惠，東方渡假酒店也推出春節專案。詳情可上大鵬灣國際休閒特區臉書粉絲團及官方網站查詢。

(中時)