小薰、邱昊奇一起慶生！她自曝生日有怪僻

2018年02月08日 19:29 中時 林淑娟

小薰、邱昊奇一起慶生。（三立）

小薰、邱昊奇一起慶生。（三立）

小薰、邱昊奇一起慶生。（三立）

小薰、邱昊奇一起慶生。（三立）

台視、三立週日偶像劇《已讀不回的戀人》中的「暗黑CP」小薰及邱昊奇同是二月份壽星，特別舉辦慶生會，也同時與粉絲提早度過情人節，由於日前花蓮發生大地震造成不小災情，兩位壽星也不忘為花蓮祈福。

小薰說，每次地震她都會不知所措，嚇到在原地打轉，雖知道這樣不對，但地震發生時腦袋就會因為驚嚇而變一片空白沒辦法，原因是921地震時，她家住在石門水庫仙島，家裡地板都出現裂痕，後來就搬家了，因為要是再震一次就無處可逃。小薰苦笑說，從小遇到地震，她爸媽都不會先照顧小孩，只顧著自己閃躲跑出去，現在回頭看，真讓她覺得好無奈又啼笑皆非。

而這次花蓮大地震當晚，邱昊奇為了要撐著新購置的書架與液晶電視，以防地震震倒，整個人像猴子般的靈活展開歪斜的「大」字型，手腳並用到自己都覺得姿勢好笑。

10日是邱昊奇30歲生日，小薰生日則是在月底，兩人在劇中有不少的煽情戲，邱昊奇飾演星宇對待小薰冷漠異常，常利用對他的愛，暗示她去完成一些壞事，所以在慶生會中，邱昊奇特別盡全力要彌補對劇中女友的愧疚，特別對她來一段freestyle熱舞，兩人還互送生日禮物，默契十足都是情趣內衣，邱昊奇收到的是性感豹紋小內褲，小薰禮物是黑色透明蕾絲薄紗睡衣，兩人還尷尬的假裝試裝。

小薰透露自己生日有怪癖，就是一定要吃到蛋糕，即使沒人送，生日當天她也會買給自己，她笑說「這樣才感覺有過到生日呀」！邱昊奇則恰恰相反，對生日非常低調，一家人也都沒有過生日的習慣，原因是「不愛熱鬧」，他說：「學生時代同學要幫我過生日，我都會覺得很彆扭，有時就用裝忙的理由帶過。」因為人多的場合他就會發瘋，反過來想要照顧這一群人的感受，特別是對慶生關燈的surprise，常讓他不知所措，但這也有原因，就是因為哭點太低，不希望感動而在朋友面前落淚，而現在年紀大了，邱昊奇有時不好婉拒，但唯一要求就是生日聚會不能超過四人。

(中時)