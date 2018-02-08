捐髒被單、血跡帎頭來災區？網諷：丟垃圾順便作功德

志工花數小時整理民眾送來的二手衣物(翻攝自臉書《花蓮人》以下皆同)

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中時電子報

花蓮6.0強震後讓許多花蓮人心有餘悸、無家可歸，全台民眾的愛心物資瞬間湧入災區，卻反讓當地志工們困擾。一名網友在臉書社團「花蓮人」PO文，懇請各位善心人士，別把大掃除要丟的衣服送到災區安置所來！

這名網友說道，花蓮小巨蛋這裡常常收到民眾捐贈的二手衣物，但是有些人卻把家裡大掃除要丟棄的衣服、髒被單、有血跡帎頭送到這裡，造成志工們的空擾，只好上網PO文勸大家「別把災區當資源回收場」！

對此，網友們對這種沒水準的做法感到失望，「台灣最美的風景，真是個笑話」、「不意外，之前當物資整理志工真的就是大家不要的拿過來捐」、「做過志工就知道啦，連泡麵餅乾都有人拿過期來捐了」、「名做善事，實際上是清垃圾」、「要捐衣物至少也要乾淨的吧，髒成這樣怎麼用」。

不過，也有網友認為，有些婆婆媽媽是真的認為這些東西還堪用，「大家都是一片好意，也不是說舊的不能捐，這是那些發霉、染血、污漬過多的，再使用起來也容易再造成疾病風險，不如就直接丟掉吧」、「沒辦法！他們是不是都以為災民慘到能用就好了」。

(中時電子報)

志工的無奈
滿是污漬的枕頭、棉被
民眾送來的物資，堆滿走道
泛黃的床組
網怒：他們的災民也是有尊嚴的不是乞丐，太過份了
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