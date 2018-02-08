方芳、張晨光迎狗年 大陸春晚演出《歸鄉》演繹兩岸情

2018年02月08日 19:30 中時 洪秀瑛

張晨光年紀愈大，演藝事業愈夯。（資料照）

硬底子演員方芳、張晨光及狄志杰15日除夕夜將在央視春晚現場演出15分鐘的《歸鄉》小品短劇，共同演繹一段描述兩岸人民割捨不斷的血緣親情故事。

方芳這幾年在兩岸演出79場全民大劇團舞台劇《當岳母刺字時…媳婦是不贊成的！》，爐火純青表演獲好評，金鐘視帝張晨光深耕大陸多年，去年以大陸劇《那年花開月正圓》睿智霸氣老爺子吳蔚文一角，精湛、收放自如再度成為焦點，目前在大陸被稱「流量派」的資深演員。狄志杰是舞台劇演員出身，表演底子深厚。

今年央視春晚有3個明確主題，反映「一帶一路」建設、兩岸人民濃濃同胞情的時代作品與宣揚中華傳統文化。尤其「同胞情」體現在今年春晚的台灣藝人數量眾多，就兩次彩排來看，包括周渝民、言承旭、周杰倫等參與，表演內容也看得出來，如言承旭將與黃曉明、鍾漢良演唱〈龍的傳人〉，周渝民則和陳曉被安排開場演出。

方芳與張晨光是老友，曾合拍電視劇《京城四少》和作秀，當年張晨光以《京城四少》拿金鐘奬視帝，當晚方芳在太陽城作秀，張晨光得獎後還趕到秀場獻花給方芳，讓方芳很感動、難忘。老戲骨方芳除了將在春晚，多年前她曾參與大陸央視的舞台劇《陪我看電視》演出，今年再度接下大陸舞台劇邀約，近來已密集與主創人員在北京開會。

(中時)