方芳、張晨光迎狗年 大陸春晚演出《歸鄉》演繹兩岸情

方芳能說能唱能演，堪稱國寶級演員。（資料照）

友善列印
中時
張晨光年紀愈大，演藝事業愈夯。（資料照）

硬底子演員方芳、張晨光及狄志杰15日除夕夜將在央視春晚現場演出15分鐘的《歸鄉》小品短劇，共同演繹一段描述兩岸人民割捨不斷的血緣親情故事。

方芳這幾年在兩岸演出79場全民大劇團舞台劇《當岳母刺字時…媳婦是不贊成的！》，爐火純青表演獲好評，金鐘視帝張晨光深耕大陸多年，去年以大陸劇《那年花開月正圓》睿智霸氣老爺子吳蔚文一角，精湛、收放自如再度成為焦點，目前在大陸被稱「流量派」的資深演員。狄志杰是舞台劇演員出身，表演底子深厚。

今年央視春晚有3個明確主題，反映「一帶一路」建設、兩岸人民濃濃同胞情的時代作品與宣揚中華傳統文化。尤其「同胞情」體現在今年春晚的台灣藝人數量眾多，就兩次彩排來看，包括周渝民、言承旭、周杰倫等參與，表演內容也看得出來，如言承旭將與黃曉明、鍾漢良演唱〈龍的傳人〉，周渝民則和陳曉被安排開場演出。

方芳與張晨光是老友，曾合拍電視劇《京城四少》和作秀，當年張晨光以《京城四少》拿金鐘奬視帝，當晚方芳在太陽城作秀，張晨光得獎後還趕到秀場獻花給方芳，讓方芳很感動、難忘。老戲骨方芳除了將在春晚，多年前她曾參與大陸央視的舞台劇《陪我看電視》演出，今年再度接下大陸舞台劇邀約，近來已密集與主創人員在北京開會。

(中時)

小薰、邱昊奇一起慶生！她自曝生… 天呀！南柱赫、丁海寅、男團EXO…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。