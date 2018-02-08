彰警火車站廣場辦音樂市集 新興毒品包裝吸引目光

2018年02月08日 19:38 中時 謝瓊雲

彰化縣警察局8日下午在員林火車站舉辦充滿文藝氣息的「樂遊彰化慶佳節、全民齊力防犯罪」宣導活動，現場攤位陳列展示新興毒品的外包裝模型，吸引民眾好奇目光。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣警察局8日下午在員林火車站舉辦「樂遊彰化慶佳節、全民齊力防犯罪」宣導活動，現場人潮滿滿。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣長魏明谷(右四)也專程到場關心。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣警察局8日下午在員林火車站舉辦「樂遊彰化慶佳節、全民齊力防犯罪」宣導活動，邀請音樂班學子到站前廣場現場演奏秀才藝，現場還有捐血車、義賣攤位、宣導遊戲攤位，尤其新興毒品模型展示攤位，新奇的零食飲料包裝，吸引民眾目光。

農曆春節將至，彰化縣警局全力投入春節期間安全維護工作，今年宣導方式別開生面、別具新意；下午選在車水馬龍的員林火車站前舉辦預防犯罪宣導活動，以輕鬆悠閒的方式與民眾互動，透過現場優美的旋律樂章，並穿插有趣的有獎徵答，讓民眾一邊欣賞清耳悅心的旋律，一邊吸收預防犯罪新知。

會場周邊也輔以活潑熱鬧的宣導遊戲攤位以及捐血與愛心義賣活動，可謂一舉數得，民眾興高采烈熱情參與，尤其現場陳列的新興毒品各式包裝模型，最為吸引民眾目光的。

彰化縣刑警大隊長鄢志豪指出，新興毒品不同於傳統毒品，外觀經常偽裝成咖啡包、零食、飲料等造型，並以新奇外型、可愛花俏的包裝來規避查緝，並吸引年輕人降低戒心施用；這些新興毒品常混合多種藥理作用相反或相似的毒品，潛藏致命危機，寒假期間，提醒學子和家長都應特別提高警覺。

警方呼籲各界齊心反毒，若發現社區住戶有涉毒特徵，應立即報警檢舉；另外，年節將屆，提醒民眾在人潮聚集場所，應隨時注意隨身攜帶的財物，儘量以匯款或信用卡取代現金交易，並多留意防詐資訊，提防詐騙集團伺機而動。

(中時)