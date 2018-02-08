西門町最巨乳 變性人賣淫主持人被起訴

2018年02月08日 19:45 中時 張孝義

政府推動「新南向政策」後，外籍女子來台賣淫陸續被查獲，並依應召女外貌「分級」，並刻意挑選泰國變性人，包裝成「烏克蘭女神」、「西門町最巨乳」攬客，並利用逃逸外勞不敢報警，極盡剝削，巧立名目拆帳，再以保管護照、金錢控制應召女行動，將不配合的應召女載往機場「丟包」；台北地檢署８日依妨害風化罪，起訴有幫派背景的周士凱與小弟共11人。

檢警調查，綽號「小凱」的周士凱，7年前是某應召站的「機房」，負責接聽電話、記帳、聯絡馬伕與小姐等，曾遭警逮捕，後來索性自立門戶，去年與境外人蛇集團、色情業者合作，引進中國大陸籍、東南亞國家的應召女，在雙北、宜蘭賣淫。

周將應召女分成3個等級，身材樣貌姣好者是「上品」，價碼5000元起跳，由馬伕載往指定地點；身材樣貌中等者稱「中品」，價碼3000元左右，被安排至套房進行「一樓一鳳」交易；身材樣貌略差者屬「次品」，被安排到養生館性交易。

周還要身體不適不願接客的小姐們日夜接客，每天上工15小時，若有不從，周就以保管護照、金錢來控制行動，還將一名不配合的泰籍應召女載往機場「丟包」，藉此「殺一儆百」。

應召女每次交易後，周就以食宿、交通費等名目拆帳，應召女價碼3000元，實拿只有1000元；周更看準逃逸外勞不敢報警，找來5名印尼籍逃逸外勞，將她們集中在新莊一處民宅賣淫，若有不從，周等人即以報警威嚇逼就範。

檢警追查發現，21名應召女中有5名大陸籍、5名印尼籍與11名泰國籍，其中11名泰籍應召女中，還有5名是變性人。周還將其中一名泰澳混血變性人包裝謊稱她是「烏克蘭女神」、「西門町最巨乳」來攬客。

(中時)