天呀！南柱赫、丁海寅、男團EXO的朴燦烈和吳世勳 PRADA首爾派對鮮肉一網打盡

2018年02月08日 19:40 中時 陶福媛

《舉重妖精金福珠》飾演暖男的南柱赫，帥氣出席PRADA首爾快閃店開幕派對。（PRADA提供）

四：EXO的朴燦烈和吳世勳向來形影不離，如今又一起出席PRADA首爾派對，感情超好。（PRADA提供）

猶如鄰家女孩般可愛的潤娥，出席PRADA首爾派對。（PRADA提供）

PRADA近日在首爾清潭店開了一家「Prada Comics」快閃店，主打以可愛動漫為主題的春夏男女裝和配件，快閃店開幕派對上小鮮肉和美少女群聚，潤娥、南柱赫、丁海寅、男團EXO的朴燦烈和吳世勳等皆到場慶賀，可說是2018開春以來顏值最高的時尚派對。

最近在實境節目《孝利家民宿2》擔任民宿員工的潤娥，褪下華服以鄰家少女形象現身，成功拉抬收視率。這回潤娥受邀出席PRADA派對，身穿紅色大圓裙外搭風衣，腰間繫著小腰包，十分清新可人。

以《舉重妖精金福珠》一劇成為女人心目中理想「南」男友的南柱赫，日前傳出與李聖經分手恢復單身，讓女粉絲們重新燃起希望。南柱赫身穿PRADA米色大衣，內搭有漫畫圖案的襯衫，帥氣破表。

在《機智牢房生活》飾演「劉大尉」一角的丁海寅，在戲中的表現搶眼，甚至搶了男主角朴海秀不少風采，他身穿PRADA春夏動漫毛衣外搭黑色大衣出席派對，可愛笑容迷倒眾人。男團EXO的朴燦烈和吳世勳這對小鮮肉兄弟向來形影不離，兩人不僅一起登上雜誌封面，如今還一起跑趴，可見兩人的情誼。

PRADA首爾快閃限定店即起至28日止，展售PRADA春夏系列漫畫圖案的男女服裝、包款、配飾及鞋子。

(中時)