蔡其昌：行政院 立法院遷台中 民主抗議也能帶來觀光商機

2018年02月08日 19:44 中時 盧金足

立法院副院長蔡其昌8日演講時，大大秀出「台中，命中注定我愛你！」強調「從來沒有放棄未來要將台灣政治中心從北部移至中部」。（盧金足攝）

立法院副院長蔡其昌8日在台中市建築經營協會暢談「遠見台中、放眼世界」，強調「從來沒有放棄未來要將台灣政治中心從北部移至中部」，立法院與行政院如遷來台中，鄰近高鐵便捷交通，在成功嶺規畫民主大廣場，不只有舒適的抗議場所，也可以成為民主櫥窗，展現台灣民主，甚至能發展成觀光勝地。

蔡其昌在建經協會開講，吸引建築業界參與盛會，下午3點的演講時間，剛好他的妻子在生產迎接第3個孩子，被稱為史上第一位立法院副院長任內喜獲新生兒的副院長，他對全場座無虛席的不動產業者，大大秀出「台中，命中注定我愛你！」簡報，對台中這塊土地充滿深厚的感情及更多的期許。

「有產業就有就業！」蔡其昌說，台中市產業能量大，而且腹地也大，以國土規畫區域發展，應該將政治中心搬來台中發展，他舉例，民眾如到立法院抗議，為了維安常要封路，阻礙經濟，台北應單純化成為經濟中心，他主張將行政院和立法院遷來台中，讓台中成為政治中心。

蔡其昌表示，熱門選址之一成功嶺，鄰近高鐵與台鐵，便捷交通，還有大面積基地，不必動不動因為遊行，造成封路範圍更廣，立法院遷來成功嶺，可以規畫民主大廣場，各種抗議訴求的團體在民主廣場表達意見，各自提出意見和看板訴求，整座山的民主聖地也能帶動觀光商機。

「城市治理的關鍵就是執行力，而執行力就是專業能加上政治能力！」他強調，台中正面臨「轉大人」階段，而前瞻基礎建設計畫是「轉大人的大補方」，如果轉得好，未來長大就沒問題，台中未來會在台灣區域發展扮演重要角色，甚至在亞洲城市競爭中都要有企圖心與魄力。

蔡其昌說，台中市、中部區域正在崛起，台中對台灣區域發展將扮演關鍵腳色，市府團隊在林佳龍市長帶領下，已對台中未來2、30年發展提出相關規畫，他在中央會與地方聯手，一步步往前推進。

包括大台中山手線、台中機場升格為國際機場等，重大交通建設都是城市崛起重要的基礎工作，更期盼在前瞻建設帶動下，各區域差距縮小、得以均衡發展，而建築業的參與至關重要，有助讓更多人協助城市的規劃與討論，台中一定會變得更好、更邁向國際化的都市。

台中市建築經營協會理事長陳武華指出，大師講座每年2月都會邀請政府單位相關人士蒞臨演講，有助闡明政府當前政策與理念，這次榮幸邀請到蔡其昌，會員不僅能獲得第一手消息，更可直接與蔡其昌對談，期望在新年一開春之際，這樣的安排可帶給產業界更多新的想法，並促進產官學合作。

(中時)