88年次前役男 春節出國先線上申請核准

透過民政局「役男大亨ONLINE」網站連結至內政部役政署｢役男短期出境線上申請作業系統」，經查核無兵役管制情形者，就會線上即時核准。（葉德正翻攝）

友善列印
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農曆春節年假即將來臨，新北市民政局提醒，未服兵役的役男可別以為有護照就可以出國，88年次以前未服役役男一定要事先提出短期出境申請，才不會被機場境管人員擋駕，影響旅遊計畫。

民政局兵役徵集科長許力友表示，每年春節及寒暑假是旅遊旺季，經常有已達法定兵役年齡，尚未服役的役男，因漏未辦理出境核准手續，以致於到了機場被移民署國境櫃台擋下，眼睜睜看著飛機飛走的掃興情形，每年至少都有10例發生。

許力友說，最近就有位剛考完學測的88年次役男，和數位同學跟隨老師準備到日本自助旅行，完全沒想過須先出境申請這回事就被機場攔下來，所幸一行人提早許多時間到機場，試著以手機直接線上申請，卻又因故一直無法連上線，經板橋區公所緊急協助，全團才順利搭上原訂班機出遊。

許力友指出，88年次役男已屆19歲，達法定兵役年齡，具役男身分，無論是否在學，想要出國旅遊或遊學，須儘早在出國日3天前完成短期出境申請，可透過民政局「役男大亨ONLINE」網站連結至內政部役政署｢役男短期出境線上申請作業系統」，經查核無兵役管制情形者，就會線上即時核准，役男列印核准通知單後，自核准當日起1個月內可多次使用通關出境。

另外，役男如要申請出境就學，須檢據國外學校入學許可通知書向移民署申請出境，學校推薦交換學生，則須向戶籍地縣市政府申請，並逕行准駁。不同出境方式有不同時間限制，如果役男在出境時限內沒有回國，將不被受理當年度及次年度出境之申請，且經催告返國逾6個月未接受徵兵處理者，更會被移送法辦，有出境規劃的役男，一定要特別注意。

許力友提醒，現行役男出境管理辦法並沒有開放役男可以出國打工，役男千萬不要受騙，且收到徵集令的役男也無法出境，詳情請洽各公所，或至民政局「役男大亨online」網站查詢。

(中時)

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