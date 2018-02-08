朴信惠示範Swarovski拜年裝 紅配金最喜氣

圖一：中國年節將到來，朴信惠配戴Atelier Swarovski Core Collection Moselle金色和紅色飾品，示範亮麗的拜年裝。（Swarovski提供）

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Atelier Swarovski Moselle金色耳環，1萬2900元。（Swarovski提供）
Atelier Swarovski Moselle手鍊，9990元。（Swarovski提供）
Atelier Swarovski Graceful Bloom 垂式耳環，6490元。（Swarovski提供）
Atelier Swarovski Graceful Bloom 戒指，1萬2900元。（Swarovski提供）

中國農曆春節即將到來，韓國女神朴信惠穿戴施華洛世奇（Swarovski）最新登場的Atelier Swarovskia飾品，不論是鑲嵌黃色寶石的金色飾品，或是裝飾紅色寶石和漆器的首飾，輕鬆裝扮喜氣洋洋的拜年裝，舉手投足散發女神風光。

朴信惠是Swarovski廣告代言人，繼去年底為品牌拍攝喜氣洋洋的耶誕節廣告，成功拉抬節慶檔期的買氣後，品牌再度在中國農曆春節前夕推出一支短影音，影片中朴信惠為了赴宴忙著梳妝打扮，對著手機自拍，又是送秋波、又是拋媚眼，模樣十分可愛。

施華洛世奇的Atelier Swarovski系列設計風格華麗，適合出席正式晚宴或派對，主季主打華麗的金色與喜氣的紅色，不論是尾牙春酒或春節拜年，都可為整體造型加分。

(中時)

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