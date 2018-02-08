全國最大太陽能光電中心在彰濱動土提供3萬家庭用戶1整年用電量

台電在彰濱工業區崙尾區打造全國最大太陽能光電工程，7日彰化縣長魏明谷、台電董事長楊偉甫等，舉辦祈安動土。（吳敏菁攝）

友善列印
中時
台電在彰濱打造全國最大的太陽能光電中心，佔地140公頃、投入62億元，裝置容量、投資金額都創全國第一。（吳敏菁攝）

台電在彰濱工業區崙尾區打造全國最大太陽能光電工程，7日彰化縣長魏明谷、台電董事長楊偉甫等，舉辦祈安動土，佔地140公頃、投入62億元，裝置容量、投資金額都創全國第一，預估完工後可年發1.3億度綠電，提供3萬家庭用戶1整年的用電量。

縣長魏明谷表示，彰化縣推動綠能走在全國之先，很高興縣府與台電、中華電信建立更緊密的夥伴關係，在國家能源轉型的政策中，扮演舉足輕重的角色，以後太陽能及風力發電建置完成後，彰濱工業區也會從風頭水尾變成電頭水尾，打造彰化縣成為風光大縣。

這次動土工程也創下新的指標意義，魏明谷指出，「風、光」都是彰化縣天然資源，也是縣民資產，未來利用都得在彰化縣登記立案公司行號，並到彰化縣繳稅，這次感謝台電投資，繳納1104萬元的印花稅，「為縣府賺進第一桶金！」

魏明谷說，佔地140公頃的太陽能光電廠正式動土，完成後光電板將結合白海豚與小燕鷗意象，並栽植防風林生態自行車道、生態教室、公共裝置藝術、景觀台區等，結合旅遊與觀光，並把環境永續的概念教育給下一代。

台電董事長楊偉甫表示，2014年在台中龍井完成裝置容量達6486瓩光電場，每年發出800萬度綠電，現在彰濱再一口氣，再次超前13倍之多，裝置容量達100000瓩、投資金額62億元與年發電量1.3億度都是全國第一，也是名列世界第54大光電場址。

彰濱光電廠工程預計分3期，年底會完成25％進度，率先發電，除了台電自身光電計畫，也將配合民間業者需求，持續營造友善併網環境。

(中時)

88年次前役男 春節出國先線上申… 豐原安康段社宅今抽籤 中籤率11…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。