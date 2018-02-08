全國最大太陽能光電中心在彰濱動土提供3萬家庭用戶1整年用電量

2018年02月08日 19:56 中時 吳敏菁

台電在彰濱打造全國最大的太陽能光電中心，佔地140公頃、投入62億元，裝置容量、投資金額都創全國第一。（吳敏菁攝）

台電在彰濱工業區崙尾區打造全國最大太陽能光電工程，7日彰化縣長魏明谷、台電董事長楊偉甫等，舉辦祈安動土，佔地140公頃、投入62億元，裝置容量、投資金額都創全國第一，預估完工後可年發1.3億度綠電，提供3萬家庭用戶1整年的用電量。

縣長魏明谷表示，彰化縣推動綠能走在全國之先，很高興縣府與台電、中華電信建立更緊密的夥伴關係，在國家能源轉型的政策中，扮演舉足輕重的角色，以後太陽能及風力發電建置完成後，彰濱工業區也會從風頭水尾變成電頭水尾，打造彰化縣成為風光大縣。

這次動土工程也創下新的指標意義，魏明谷指出，「風、光」都是彰化縣天然資源，也是縣民資產，未來利用都得在彰化縣登記立案公司行號，並到彰化縣繳稅，這次感謝台電投資，繳納1104萬元的印花稅，「為縣府賺進第一桶金！」

魏明谷說，佔地140公頃的太陽能光電廠正式動土，完成後光電板將結合白海豚與小燕鷗意象，並栽植防風林生態自行車道、生態教室、公共裝置藝術、景觀台區等，結合旅遊與觀光，並把環境永續的概念教育給下一代。

台電董事長楊偉甫表示，2014年在台中龍井完成裝置容量達6486瓩光電場，每年發出800萬度綠電，現在彰濱再一口氣，再次超前13倍之多，裝置容量達100000瓩、投資金額62億元與年發電量1.3億度都是全國第一，也是名列世界第54大光電場址。

彰濱光電廠工程預計分3期，年底會完成25％進度，率先發電，除了台電自身光電計畫，也將配合民間業者需求，持續營造友善併網環境。

(中時)