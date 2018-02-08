豐原安康段社宅今抽籤 中籤率11％

台中市第一處社會住宅豐原區安康段社會住宅，8日舉行抽韱，中籤率11％，民眾爭睹是否被抽中。（盧金足攝）

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台中市第一處社會住宅抽韱了！豐原區安康段社會住宅總計1881人提出申請，經住宅處審查後，1700人符合申請資格，8日由秘書長黃景茂親自見證抽籤儀式，抽籤標的物為一房型115戶，二房型59戶，三房型20戶共194戶，中籤率為11％，抽到韱的市民可以歡喜入新厝了。

黃景茂表示，市府推動社會住宅，並以4年5千戶、8年1萬戶為目標。這次開放申請的社宅是豐原安康段，共有1696人參與抽籤，抽出194戶，其中60戶為關懷戶及原住民戶，中籤率約11％，入住後租金打折，期望民眾在台中住得舒適。

都發局長王俊傑說，除了推動社會住宅，市府也已啟動包租代管試辦計畫，成立平台協助民間房東、房客進行租賃媒合

，並提供租金打折優惠，提供未抽到社宅或無法負擔高額房租的民眾，另一個租賃住宅的管道，讓市民更容易在台中居住。

「抽中了！」抽中的民眾興奮表示，在外面租房子，需要擔心房子是否違建，有了政府的保障，不僅合法性更強，相關資訊也更公開，省下很多租金，固定開銷至少省兩、三成。

都發局表示，豐原區安康段社會住宅為台中市第一處社會住宅，第1年租金以5折出租，第2年租金以6折出租，第3年則以7折出租。安康段社宅共吸引1881人提出申請，經住宅處審查後

，共1700人符合申請資格，其中4戶是經審查的台中市共好社會住宅種子行動提案計畫回饋戶，將回饋協助進行社造，免進行抽籤。

(中時)

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