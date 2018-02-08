促中火改善空汙 中市訂全國最嚴燃煤排放標準

2018年02月08日 20:01 中時 盧金足

「台中火力發電廠將成為受到全國最嚴格排放標準約束的燃煤電廠！」環保局長白智榮8日指出，市府參考國際最新空汙防制技術與排放標準，宣布啟動第3次加嚴標準的研訂，督促中火於公告日起4年內完成改善，相當於減少3根煙囪汙染排放量，改善台中空品。

市府對抗空汙，持續向台中火力發電廠祭出各種空汙改革措施，透過《生煤自治條例》要求「4年減4成」生煤量，去年底刪減500萬噸許可量，促使推動室內煤倉、設置燃氣機組等計畫，採用高品質生煤，空汙嚴重時也配合降載減碳，減輕空汙程度。

為進一步督促中火加速改革，市府決定再祭出「第3次加嚴排放標準」訂定，年底前完成法制程序後，全力要求中火自公告日起4年內改善設備，達到燃煤減排5成以上目標，這是全國最嚴格燃煤排放標準，與燃氣電廠排放標準相當。

台中火力發電廠為世界規模第二大燃煤電廠，也是中部地區最大固定汙染源，白智榮強調，中火既有燃煤機組只要增設高效能最新技術的空汙防制設備，可達到接近燃氣發電機組的空汙減排標準，市府除要求中火提前於2023年完成新建11、12號燃氣機組，比原訂期程快2年，取代老舊的第1至4號燃煤機組。

根據環保署空品測站數據顯示，台中PM2.5年均濃度由2014年每立方公尺27微克，降低到2016年22.8微克，2017年平均值則再降到20.2微克，距離國家標準15微克，僅剩關鍵5微克，未來將持續努力，捍衛市民呼吸權利。

(中時)