辜寬敏關懷中低收入戶 5年來捐款4000餘萬元

2018年02月08日 19:55 中時 吳敏菁

總統府資政、新臺灣和平基金會董事長辜寬敏，連續5年返鄉寒冬送暖，送紅包慰問中低收入戶，累計4000萬元，創下鹿港史上個人捐贈作多的紀錄，鹿港鎮長黃振彥頒發感謝狀。（吳敏菁攝）

總統府資政、新臺灣和平基金會董事長辜寬敏，連續5年寒冬送暖，返鄉送紅包慰問中低收入戶，累計已達4000餘萬元，也是鹿港有史以來最大筆的個人捐助，精神讓人感動，中低收入家庭的學生向辜老獻花，和辜老來個愛的抱抱，場面溫馨。

92歲的辜寬敏今天再度返鄉關懷鹿港鎮的中低收入弱勢家庭，共發送1150戶大紅包，每戶5000元，共送出575萬元。彰化縣長魏明谷也特來向辜老致謝，感謝他對家鄉的關懷。

鹿港鎮長黃振彥對辜老善舉表示萬分感謝，並致贈感謝狀。指出辜老關懷中低收入戶是因為這些家庭平日並無領取政府的補助金，但日子過得窘迫，很多家庭利用善款為孩子交學費或是買奶粉，真正是寒冬送暖，溫暖了大家的心。

「取之於社會，就要回饋社會」，辜寬敏說，回憶父親曾跟他說過，能有現在財產，都是台灣人民所寄放的，有機會要回饋。當時他才11歲，隨著年紀漸長，體會父親的心意。現在他可以透過自己微薄之力，讓弱勢家庭能受到幫助，更希望未來帶動企業一起為社會服務，盡份心力。

(中時)