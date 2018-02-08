樂成宮春節期間首次舉辦新春嘉年華會

台中市東區樂成宮，配合「2018台中媽祖國際觀光文化節」，首次舉辦賀新春嘉年華會。（馬瑞君攝）

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春節將至，台中市東區樂成宮配合「2018台中媽祖國際觀光文化節」，首次舉辦賀新春嘉年華會，希望藉此盛會增添廟會新春節慶歡樂熱鬧氣氛。另外，樂成宮也捐出100萬元，供花蓮大地震災民急難之用。

樂成宮董事長郭松益表示，樂成宮為公益團體之一員，冀望取之社會用之社會，一起為花蓮大地震的災後投注愛心與資源，協助災民盡速恢復生活，並能平安與家人團聚過年，供相關單位進行地震之急難救助使用，希望為當地受災鄉親，略盡棉薄之力，協助災民共度難關、重建家園。

而樂成宮首次舉辦的賀新春嘉年華會，內容包括：新春賀年贈紅包：2月16日〈星期五〉農曆正月初一，上午9時開始，送完為止。倰轎腳「媽祖賜福」儀式，2月16日至20日（初一至初五），上午8時至下午6時。

迎新春慶元宵嘉年華會創意市集，從2月16日至3月4日（初一至十七），上午10時至晚上9時。初四則有接財神活動，上午9時開始贈送開運紅包，送完為止。

另外，還將活動觸角延伸到中友、新時代、廣三、秀泰廣場，在20日〈初五）中午12時至晚上8時，舉辦「狗年行大運 祈安賜福迎媽祖」活動。

2018台中媽祖國際觀光文化節-百年宮廟風華系列，將於3月2日〈初十五〉下午5時開始贈送小燈籠，發完為止，晚會於晚間6時起舉行。

(中時)

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