四方合作 中市西屯區龍潭里活動中心啟用

2018年02月08日 20:19 中時 盧金足

台中市西屯區龍潭里活動中心由市府出地、地方參與、公所興建、民間出資，8日落成啟用，活動中心可滿足里內會議、休閒聚會，作為老人文康、社團活動及藝文展演等場所。

市長林佳龍表示，位於重畫區的龍潭里活動中心得來不易，活動中心旁有老樹成蔭的公園綠地，另一側是福德宮，腹地廣大，提供里民良好的活動空間。

為強化活動中心功能，配合市府托老一條龍政策，活動中心也加入在地老化、建康促進等功能，成為社區關懷據點，提供長輩更多在地服務，此外，龍潭里活動中心於春節前落成啟用，林佳龍也邀請民眾春節假期時來此休憩。

西屯區長何國裕指出，龍潭里原屬於鄉村型里域，在尋找公共設施用地上本就不易，且環中路開闢之後，將龍潭里一分為二，土地取得困難，建造過程保留活動中心旁的老榕樹，維護地方資產，提供里民休憩空間。

民政局表示，龍潭里活動中心為地上1層樓鋼筋混凝土建物，外觀設計簡潔大方，總樓地板面積約計65坪，使用分區原為公園兼兒童遊樂用地，2015年11月完成都市計畫公共設施用地多目標使用，作為里活動中心。

未來活動中心將結合當地需求作多功能使用，包含長青學苑、社區關懷據點等，且為提高活動中心使用效率，廁所設置於活動中心兩側屬開放空間，平常也能提供一般民眾使用。

(中時)