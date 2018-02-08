四方合作 中市西屯區龍潭里活動中心啟用

龍潭里活動中心由市府出地、地方參與、公所興建、民間出資，四方單位共同努力的最佳典範。（盧金足攝）

友善列印
中時

台中市西屯區龍潭里活動中心由市府出地、地方參與、公所興建、民間出資，8日落成啟用，活動中心可滿足里內會議、休閒聚會，作為老人文康、社團活動及藝文展演等場所。

市長林佳龍表示，位於重畫區的龍潭里活動中心得來不易，活動中心旁有老樹成蔭的公園綠地，另一側是福德宮，腹地廣大，提供里民良好的活動空間。

為強化活動中心功能，配合市府托老一條龍政策，活動中心也加入在地老化、建康促進等功能，成為社區關懷據點，提供長輩更多在地服務，此外，龍潭里活動中心於春節前落成啟用，林佳龍也邀請民眾春節假期時來此休憩。

西屯區長何國裕指出，龍潭里原屬於鄉村型里域，在尋找公共設施用地上本就不易，且環中路開闢之後，將龍潭里一分為二，土地取得困難，建造過程保留活動中心旁的老榕樹，維護地方資產，提供里民休憩空間。

民政局表示，龍潭里活動中心為地上1層樓鋼筋混凝土建物，外觀設計簡潔大方，總樓地板面積約計65坪，使用分區原為公園兼兒童遊樂用地，2015年11月完成都市計畫公共設施用地多目標使用，作為里活動中心。

未來活動中心將結合當地需求作多功能使用，包含長青學苑、社區關懷據點等，且為提高活動中心使用效率，廁所設置於活動中心兩側屬開放空間，平常也能提供一般民眾使用。

(中時)

促中火改善空汙 中市訂全國最嚴… 花蓮強震 外交部感謝40餘國表協…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。