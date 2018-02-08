Akemi叫錦榮巧克力自己買 要與最愛的男人過最特別的情人節

2018年02月08日 19:55 中時 陳張眾

時尚媽咪吳素玲穿上LV早春條紋西裝外套加短褲跑趴，自稱腳上已爬滿雞皮疙瘩，全身還貼了6個暖暖包防寒，拿Petite Boite Chapeau迷你帽盒14萬3000元。（陳俊吉攝）

法國精品LOUIS VUITTON今晚選於台北松山文創園區舉辦春夏系列發布酒會，模特出身的Akemi明月香美率先以一襲品牌早春系列豹紋外套搭漸層短裙登場，露出修長美腿。無畏室外十多度低溫的她，笑稱備好3個暖暖包解凍，並對身上拼接不同圖案的造型非常滿意，除想要嘗試品牌推出最新的Archlight休閒鞋，還願意挑戰如LV春夏系列般上身華麗、下身運動風格的混搭裝束，更霸氣說道：「我覺得我不怕。」

中文明顯變流利的Akemi，面對媒體的各種問題，都回答地十分流利。當被問到會不會與好友錦榮一起度過情人節時，她表示後天就將返回日本度過農曆春節假期，要和最愛的爸爸、弟弟一起過節。被問即是否會送巧克力給錦榮時，她則笑回：「我不在這邊，他要的話他可以自己買。」坦言只會買巧克力送心儀男生她，感嘆學生時期因身高關係不會收到巧克力，很怕交不到男友，自稱很久沒有過情人節的她，期待今年可以與家人，度過最特別的情人節。

時尚媽咪吳速玲也選穿LV早春短褲現身，更笑稱腳上已起滿雞皮疙瘩，還說自己雞皮疙瘩明顯到已經出了名。屬怕冷體質的她，更練就了一身貼暖暖包的功力，像是今晚全身就貼了6片暖暖包登場。而提到是否會與老公曹格互贈情人節禮物時，吳速玲則掛上一抹微笑回還是會互送禮物，但常被彼此打槍，像是她曾送給曹格的長版大衣，直到近兩年他才敢嘗試，讓她也笑說：「終於成材了！」

(中時)