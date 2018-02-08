驚！使用烘手機竟比擦手紙細菌多 譚敦慈：用前先等等

驚！使用烘手機竟比擦手紙細菌多，譚敦慈：烘手前先等一等。（圖片來源／康健網站編輯）

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冬天如廁後洗手，一碰到冰冷的水就快速沖完了事，再到烘手機下吹吹暖風，舒服多了！但國外研就曾發現，烘手機比擦手紙更容易傳播細菌。

在《醫院傳染期刊（the Journal of Hospital Infection）》發表研究的英國團隊，將一種無害的細菌放在受試者的手上，模擬洗手，然後分別用傳統烘手機、高效能噴射式烘手機或擦手紙機的紙巾弄乾雙手。

然後測量空氣中細菌傳播的程度，發現使用高效能噴射式烘手機時，空氣中的細菌比傳統烘手機高出4.5倍，甚至比擦手紙機高出27倍。研究團隊還發現，用完烘手機5分鐘後，烘手機周圍可採集到48％的細菌，而且這些細菌仍可在用完烘手機的15分鐘後被儀器偵測出。

烘手前 先等一等

防毒教母譚敦慈表示，如果在外必須使用烘手設備，除了手一定要徹底洗淨，啟動烘手機時，雙手不要馬上伸進去，等它熱風吹一下，吹走前人可能留下的細菌，手再伸進去烘，並且一定要烘到雙手徹底乾燥，而不要只是雙手吹到風、暖暖的就好。

譚敦慈也提醒，「噴射式出風乾手機」可將手上的液體噴到最多1.5公尺遠，同時把最多的細菌散播至空氣中，而這些噴出的細菌大多集中在距離地面約60～90公尺之間，差不多就是兒童高度，因此，最好不要讓兒童站在烘手機的出風口下，以免受到病菌侵襲。

最好的擦手方式還是用自己的毛巾，既乾淨又環保。在外面的話也可用擦手紙；很多公共廁所裡配置的烘手機，雖必須多花30秒才能把雙手弄乾，加上一般人洗手很難徹底清潔乾淨，這時只要手沒烘乾，病菌就可能在潮濕的皮膚上停留、滋生。

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載

(中時電子報)

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