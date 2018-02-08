守護花蓮 高雄大遠百將舉辦攜手恢復家園包包公益競標會

2018年02月08日 20:19 中時 吳江泉

花蓮大地震造成許多人有家歸不得，高雄大遠百率先攜手雨果精品拋磚引玉，將捐出2月11日(日) 14：00，在高雄大遠百1樓廣場舉辦「早春秀時尚-最值得下手的10大包款Fashion Show」」包包時尚秀近40個包款，並於3月3日舉辦-遠百愛的串連「天祐台灣‧守護花蓮-攜手恢復家園 包包公益競標會」，競標所得將全數捐予「花蓮縣政府-花蓮縣社會救助金專戶」並指定0206花蓮賑災專用，歡迎民眾共襄盛舉，踴躍參與愛心競標，祈禱「天祐台灣‧守護花蓮」，讓愛無限遠播。

今年西洋情人節適逢小年夜，高雄大遠百即日起至3月4日止，於1樓廣場特別舉辦南台灣第2屆名牌包「雨果精品-萬包配件大型展售會」，匯集旗下近30個品牌推出精選商品2折起，想要選個包包送情人或是歲末年終犒賞自己的民眾，手刀快下，萬元商品千元價，錯過不再。

為提供民眾更精準的選購方針，特別於2月11日(日) 舉辦「早春秀時尚-最值得下手的10大包款Fashion Show」，並邀請到南台灣知名專業舞團Baby Queens帶來精彩舞蹈表演，帶領大家一窺流行元素及特色，雖然年終獎金已經入袋，還是要看緊荷包，用最實惠的價格買到最超值的包款，就在雨果精品展售會。

(中時)