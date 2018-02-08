搶奪養生館未遂 獨留球鞋男落網

2018年02月08日 20:42 中時 呂素麗

2018.02.08 高雄市 ▲劉姓男子本月3日凌晨到高雄市三民區某養生館搶劫不成，把自己的白色球鞋留在店內。（呂素麗翻攝）

2018.02.08 高雄市 ▲劉姓男子騎著自己的機車懸掛偷來的舊車牌犯案。（呂素麗翻攝）

2018.02.08 高雄市 ▲劉姓男子（右圈圈）本月3日凌晨到高雄市三民區某養生館搶劫不成，7日落網。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區本月3日凌晨發生男子到養生館佯裝消費卻搶劫店員金項鍊未遂案，男子獨留球鞋逃逸，三民一分局鍥而不捨查緝，7日將58歲搶嫌劉姓男子緝捕歸案。

三民區九如二路1家養生館3日凌晨0點21分發生搶奪未遂案，嫌犯當時頭戴鴨舌帽、口罩、深色衣褲、白鞋，騎機車至養生館外進入店家後佯裝消費，在樓梯間趁越南籍阮姓店員不注意，伸手搶奪她脖子上的金項鍊，遭阮女堅持抵抗後，嫌犯倉徨奪門逃逸，獨留1雙白色球鞋。

嫌犯離開後馬上又折回店家外面，因店家已鎖上玻璃門，嫌犯在店外對著自己腳比手畫腳，原來逃逸時忘了換回自己的休閒白鞋，腳上還穿著店家廉價的拖鞋，嫌犯天真希望店家把鞋還他，結果店家不願開門，嫌犯只好再趕緊逃逸，烏龍過程不到5分鐘；當時嫌犯在店外，對著自己腳比手畫腳的畫面，令人印象深刻。

警方追查發現，劉男先竊取1輛停放在左營區的舊機車車牌，掛在自己機車上，再騎自己的機車前往作案。

警方調閱監視器，發現1月底1名男子深夜到該舊機車旁，疑似將車牌拔下後離開，警方循線鎖定涉有重嫌的劉男，7日循線將劉男緝捕歸案。

劉男有毒品、搶奪等前科，他坦承犯行，供稱，1月被房東趕出來後，一直沒有地方住，只能到超商休息，當天希望有一筆錢能去旅館好好睡一覺，才會心生歹念，但行搶過程中被阮女堅決反抗只好放棄，怎知離去後發現自己雙腳冷颼颼，才發現原來是腳上還穿著養生館的拖鞋，因為那是他唯一的1雙鞋，只好硬著頭皮回去換，無奈店家不肯開門只好作罷。

三民一分局偵查隊長許志雄聞畢後，斥責劉嫌，即使日子過不下去，也不該將歪腦筋動到為非作歹的非法行為上，何況對方還是一名弱女子。

劉嫌向警方表示，自己知錯了，希望社會能夠再給他一個改過自新的機會。

(中時)