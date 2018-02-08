床鋪遭隔壁年輕情侶強烈撞擊 苦苓：真是太恐怖了！

2018年02月08日 20:38 中時電子報 黃麗蓉

花蓮在6日深夜發生大地震，台北也超有感，作家苦苓當時住在台北的小旅館，床鋪遭到強烈的撞擊，甚至感到強烈「波動」，後來才發現不是這對年輕情侶太厲害，而是發生地震了，「真是太恐怖了！」

苦苓在臉書表示，前天晚上，為了隔天一大早起床到POP電台做節目，所以他提早來到台北，住在常住的小旅館，因為隔音不是很好，一直聽到隔壁男女交談的聲音。

苦苓表示，他入睡不久，床鋪居然遭到強烈的撞擊，感覺好像是隔壁的床頭對著他的床頭，他們的「運動」造成苦苓的「連動」，後來甚至強烈到變成「波動」，那時他才發現不是這一對年輕人太厲害，是發生地震了，整個房間好像小船在驚濤駭浪中搖擺，真是太恐怖了！但也來不及逃生了。

還好地震總算停止了，隔壁的男女也不再發出聲音，不知是嚇呆了，還是嚇跑了，總算他可以高枕無憂了，但翻來覆去卻反而睡不著，半夜起來打開電視，才知道花蓮災情慘重。

苦苓說，「花蓮是全台灣我最喜歡的地方，去過不下三四十次，甚至有一陣子因為去得太頻繁，當地的民宿業者還盛傳我要移居花蓮，也有傳說我在太魯閣國家公園擔任解說員，其實在全世界我所列的12個適宜Long Stay的地方，花蓮就是其中之一。」

苦苓不捨說，現在只希望花蓮生命財產的損失，不要太慘重，救難的工作可以在官民合作下順利進行，傾倒的建築物可以早日復原重建，花蓮可以很快恢復昔日好山好水好人居的美好景象。

苦苓不禁說，算起來台灣是一個多災多難的地方，不管是自然或人為的挑戰總是接連不斷，而台灣人的堅忍和毅力是特別強大的，無論如何都打不倒，不管怎樣都會再站起來。「讓我們一起為花蓮祈福，共同為台灣加油，讚啦！」

(中時電子報)