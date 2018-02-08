康康兒遭地震嚇壞竟做這件事 《花甲》演員大合唱為受災戶打氣

2018年02月08日 20:29 中時 徐桐炘

康康談起5歲兒面對地震的心情，相當心疼。（粘耿豪攝）

謝盈萱（左）之前因跌倒未能出席宣傳活動，今終於現身首映會。右起：王彩樺、蔡振南（粘耿豪攝）

導演瞿友寧和23位演員齊聚出席《花甲》首映。（粘耿豪攝）

賀歲片《花甲大人轉男孩》8日舉行首映，導演瞿友寧率盧廣仲、嚴正嵐、蔡振南、康康、龍劭華、王彩樺、柯叔元、海裕芬、謝盈萱、林意箴、江常輝、曲獻平等23位演員一同出席，過去賀歲片向來都帶著歡騰氣氛舉行首映，但因6日發生的花蓮大地震造成多人傷亡，演員不約而同放棄原本準備好的火辣花俏服裝，改以低調裝扮現身，由盧廣仲帶著眾人特地獻唱歌曲〈一定要相信自己〉，為震災居民加油打氣。

瞿友寧表示拍片遇到困難時就會聽〈一定要相信自己〉，飾演「花明」的劉冠廷則總在失眠時聽該首歌入睡，因此劇組盼用音樂帶給受災戶力量。片中恰好有地震畫面，被問是否感到巧合？瞿友寧表示當然不希望發生，但台灣常發生地震，只能透過電影傳遞正能量，並帶給影迷溫暖和安慰。盧廣仲去年才到過花蓮演唱，昨也心繫災情，承諾捐出接下來數場添翼校園演唱會的唱酬給災區。

康康談起5歲兒也被大地震嚇壞，雖然當晚兒子睡得很沈，只有他和老婆各自在客廳和房間發現後立刻奔向彼此，搞笑肉麻的說：「2人在廚房重逢！」不過因為電視上不停播放震災新聞，兒子一聽到「逃生」2字仍頗為害怕，甚至為便於逃生，「他平日睡覺都只穿內褲，現在多穿一件緊身褲。」加上餘震不停，兒子還問：「什麼時候地震才會停止？」康康也只能心疼回：「這也不是爸爸能夠控制的。」該片9日全台上映。

(中時)