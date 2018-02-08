小丑女、梅莉史翠普搶合照 89歲安妮華達奧斯卡午宴最紅

安妮華達（右2）的人型立牌造成奧斯卡午宴轟動，梅莉史翠普（左1）也搶合影。（海鵬提供）

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視覺藝術家JR帶著兩個安妮華達的1：1人型立牌。（海鵬提供）

才剛榮獲本屆奧斯卡終身成就獎的安妮華達，以新片《最酷的旅伴》（Faces Places）提名奧斯卡，卻發現入圍午宴正巧與法國盧米埃電影獎撞期，她靈機一動大玩片中創意，特別製作兩款真人大小的人型立牌，請聯合執導該片的視覺藝術家JR，帶「她」飛往美國、出席期待已久的奧斯卡盛會。

想不到這趟旅程不但暢行無阻，更充滿驚喜，不僅沿途機組人員搶著合照，更意外成為入圍午宴上的最熱門話題，包括影后梅莉史翠普、《淑女鳥》導演葛莉塔潔薇等入圍者都爭相跟「安妮華達」合影。

奧斯卡日前於好萊塢比佛利山莊舉行入圍午宴，有兩百位入圍者共襄盛舉，唯獨人正在法國獲頒盧米埃電影獎的安妮華達，沒能親自來到現場。但鬼靈精怪的她，除了出席盧米埃電影獎領獎，同時請視覺藝術家JR帶著兩個她的1:1人型立牌，搭機前往好萊塢出席盛會。有趣的是，當「她」要過海關時，本以為會受到刁難，沒想到地勤人員看到「安妮華達」要過X光機掃描，不但感到創意十足，更爭相跟「她」合影，大家開心得不得了，不僅過海關暢行無阻，也讓這對分身尚未抵達好萊塢就先造成轟動。

「安妮華達」出席奧斯卡入圍午宴，果然星光蓋過現場眾星。其實這個創意的初衷，只是希望能讓不在場的安妮華達，也能出現在團體大合照上，想不到JR與立牌一進場就成為吸睛焦點，包括最年輕影帝入圍者提摩西夏拉梅、「小丑女」瑪格羅比及入圍13項大獎的名導吉勒摩戴托羅，都興奮地要跟「安妮華達」合照，成為午宴上最開心有趣的話題，就連金獎名導史蒂芬史匹柏都獻上祝福，還對著「安妮華達」表達自己對她作品的崇拜。更有趣的是，當梅莉史翠普看到「安妮華達」時，竟樂得像嬰兒般感到驚奇，竟當場咯咯笑了起來，反應令人發噱。

安妮華達89歲高齡卻越活越年輕，與網路世代極富盛名的視覺藝術家JR，聯合執導新片《最酷的旅伴》，不僅引領觀眾遊遍全法國，更藉JR的創意攝影，創作出一件件令人歎為觀止的藝術傑作。全片猶如一趟藝術之旅。《最酷的旅伴》日前風光奪下盧米埃電影獎最佳紀錄片大獎，更是奧斯卡入圍影片中，唯一爛番茄影評網獲得100%滿分的電影。該片將於4月3日在台上映。

(中時)

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