王明仁預言「村民必然被活埋」遭臉書封鎖 十萬粉絲暴怒

2018年02月08日 20:50 中時電子報 莊楚雯

社團管理員力挺王明仁

臉書上知名地震預測人士王明仁，曾在2月5日時預測花蓮連震已結束，之後還說「2月6日到8日間，嘉南地區可能發生規模7.2地震」的言論，讓不少粉絲信以為真，崇拜不已。今日(2/8)凌晨王明仁再度發文，「亞泥新城山礦區居民將被地震活埋」，沒想到遭臉書封鎖30天，不得回覆、發言。

臉書上有10萬信徒的王明仁，今日凌晨翻出自己在2017年12月20日的貼文，預言「每次東部場勘，經過亞泥新城山礦區，心情總是好糾結。因為我知道位於立霧溪口礦場下方的數百戶村民，他們的最終命運必然是『活埋』」，為當地居民擔憂，勸他們盡量到戶外走走。

言論一出，疑似遭網友檢舉，過數小時後就被臉書封鎖30日、不得發言，其他社團管理員PO文力挺王明仁，還寫道「至於檢舉的原因竟然是《念佛號》？小人陷害無所不用其極，真的有點誇張！」吸引受千名粉絲按讚、留言，「檢舉的人會不會吃飽太閒，人家好心預測給大家還不領情」、「建議申請微博就無法封鎖…比較不會控管言論自由」、「可能有氣象局的人跟乃哥一樣輸不起然後用假帳號進來亂吧」。

獲得許多粉絲按讚、留言

力挺王明仁到底

該留言被轉貼至PTT後，鄉民們笑翻，「國外都說台灣氣象局預測的蠻準了，那社團裡的智商真高」、「那些留言我笑到美丁美當」、「妖言惑眾才30天，這種毫無根據的預測都該被關到死才對」、「說起來他根本沒準確過啊，一直說嘉南結果在花蓮也說準」。

(中時電子報)