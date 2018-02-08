鐵血老爸自封為「神」 3兒子激烈反抗想殺他

丹麥影帝薩翰梅林飾演鐵血爸爸。（聯影提供）

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媽媽由瑞典歌壇天后麗莎妮爾森（右）演出。（聯影提供）

前陣子男星宥勝因2歲女兒因不收拾玩具，憤而撕毀並將照片PO上網，引發網友熱議。遠在丹麥也有一個虎爸，在家不准小孩叫他爸爸，只准稱他為「神」，三個兒子在他的鐵血教育下並未成為乖寶寶，反而對父親做出激烈的反抗。

大兒子離家出走，二兒子患有人群恐慌症，小兒子延斯布連斯托(Jens Blendstrup)透過寫文章抒發情緒，他將自己的成長故事寫成自傳式小說《神的話》(Gud taler ud)，幽默動人的家族故事一出版即榮登丹麥的暢銷榜，並於2017年被翻拍成電影《吾家有神》，由曾獲奧斯卡金像獎提名的導演亨里克簡茲(Henrik Genz)執導。

電影故事講述身為心理醫生的父親，自封為「神」，當他被診斷出癌症時，不願接受治療，只相信用「文字」才可擊退病魔，閉關撰寫自己的回憶錄，「神」號召他的忠實鐵粉到家中報到，作他的寫作衛兵，家中塞了一堆怪人，搞得氣氛越來越緊繃，媽媽一個頭兩個大，三個怪咖兒子只想殺死老爸，他們決定與「神」正面對決，一夜長大。

電影中父親一角是由丹麥影帝薩翰梅林(Søren Malling)飾演，他將冷血硬漢的「一家之神」詮釋得相當到位，母親一角則是邀請瑞典歌壇天后麗莎妮爾森(Lisa Nilsson)跨刀演出，這位曾被音樂權威網站AMG譽為瑞典的一代靈魂天后，歌藝與演技都令人刮目相看。

電影幽默戲謔地探索人性的怪趣，深度展現人物性格和父子親情，在丹麥上映時佳評如潮，榮登丹麥年度最佳家庭喜劇。電影3月2日全台上映，超值電影預售票博客來現正熱賣中，上映後憑首周電影票根即有機會抽中北歐極品 maria nila所提供之「北歐弱酸洗手沐浴乳」乙罐，更多電影訊息請上聯影電影粉絲團查詢。

(中時)

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