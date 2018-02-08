受暴婦女「回娘家」 再現幸福的臉

2018年02月08日 21:06 中時 呂素麗

高雄市社會局家防中心8日晚上舉辦「回娘家」活動，邀請90多名受暴婦女和孩子同歡，社會局長姚雨靜致贈紅包。（圖：高市社會局提供）

「家防中心是妳們永遠的娘家！」高雄市社會局家庭暴力及性侵害防治中心8日晚上舉辦「回娘家」活動，邀請90多名受暴婦女和孩子同歡，提早圍爐；社會局長姚雨靜到場為她們打氣，勉勵遭受家庭暴力的被害人不要怕，勇敢走出來，社會局是大家永遠的靠山。

活動由曾受暴婦女自行策畫，參加的婦女們以一首「幸福的臉」，向在場所有努力過生活的姐妹們致敬，還一起跳著時下流行的「抖肩舞」，希望抖去陰霾、抖去不愉快的過去，期盼新的一年能好運和財源一起來。

為使受暴婦女能在過年前感受到圍爐的氣氛，社會局家防中心自2008年開始辦理「婦女回娘家」的活動，一開始由工作人員策畫辦理，到現在由受暴婦自行籌畫帶領，即使簡單的「虎克船長」、「丟丟樂」、「呼拉圈傳情」互動遊戲，姊妹們也用心規畫，反覆討論，就是希望讓每個家戶積極地參與遊戲，增加親子歡樂時光。

活動除了餐敘與禮品，還有許多姐妹精心製作的菜餚及活動，讓大家有吃又有拿，希望藉著活動，讓許多人回來「家防」這個大家庭敘舊，「加油！祝你新的一年擁有幸福」，走出陰霾的姐妹緊握受暴婦女的雙手，彼此加油打氣，場面溫馨。

(中時)