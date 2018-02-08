張泰山投身基層棒球推廣 指導小小學員尋找棒球趣

張泰山指導冬令營小朋友體驗Mini Baseball打擊器材。(主辦單位提供)

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中時電子報

「森林王子」張泰山新球季將確定落腳業餘成棒的臺灣人壽棒球隊，同時宣告今年為球員生涯最後一年，在季賽開打前投身「英語小小棒球尖兵」冬令營擔任一日教練，藉由指導小朋友們使用Mini Baseball系統球具發掘棒球樂趣外，也大方分享追夢的點點滴滴，除了對於棒球的堅持一圓旅外夢，也發現追求夢想除了熱情，也必須要有強大的工具來輔助，除了球技其中語言就是非常重要的一環，鼓勵小朋友一定要把英文學好，才能事半功倍！

張泰山受主辦單位TutorJr之邀，全程參與冬令營活動，在課程中除了指導小朋友們投、打、跑三項棒球運動重點外，也一同參與用英語教導孩子棒球專業知識、世界球星介紹、棒球趣味故事、加油口號創作，過程中張泰山也像個大孩子般樂在其中。

在分享這兩年旅外經驗時，張泰山談到：「這兩年在日本、澳洲打球，深深感受到各國文化上的差異，雖說在棒球上的專業術語相通，但若擁有基本的英文溝通能力，降低語言隔閡，與隊友之間溝通更加精準，團隊默契提昇，球隊戰力才能完整發揮。」

此次冬令營為了讓孩子擁有一個不同以往的學習經驗，TutorJr特別將棒球運動與英語教學相結合，希望孩子更能透過課程，增進與同儕之間的互動學習與團隊合作，並與國際棒壘球總會針對學齡孩童推廣的「Mini Baseball」合作，提供參加學童符合國際最高標準的球具設備，以探索的趣味方式體驗棒球運動。

結業式將以英語形式展現學習成果，參加者還能獲得專屬球衣、結業證書等，讓孩子們留下難忘又愉快的回憶。想參加「2018 Mini Baseball師資研習會」的人，目前正熱烈報名中，2/10-2/12北中南依序開課，詳情請上https://event.pbplus.me/event/302/info查詢。

(中時電子報)

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