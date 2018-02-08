花蓮大地震 釀10人死亡、272人受傷、7人失聯

中央災害應變中心8下午8時許，舉行第7次工作會報會後記者會，由內政部長葉俊榮（中）主持。（葉書宏攝）

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中央災害應變中心8下午8時許，舉行第7次工作會報會後記者會，由內政部長葉俊榮（右）主持。（葉書宏攝）

花蓮縣外海6日晚間發生芮氏規模6.0強震，造成4處大樓倒塌，中央災害應變中心統計至今（8日）下午8時，已釀成10人死亡、272人受傷、7人失聯。內政部長葉俊榮強調，掌握時間搶救失聯民眾，由於餘震不斷，搜救人員也要多加注意安全。

中央災害應變中心舉行第7次工作會報，強震造成花蓮市統帥大樓、雲門翠堤大樓、國盛六街2號大樓、國盛六街41號民宅等4棟建築物受損，花蓮縣立體育館（小巨蛋）、中華國小收容、花蓮榮民之家收容，共計收容806人。

葉俊榮表示，8日再度前往災區，中央與地方合作讓花蓮恢復，各縣市支援消防同仁相當有鬥志，一心一意要救人，自己深受感動，務必做好危險建築物周邊人員管制工作，避免民眾進入造成危險，並請第一線救災人員務必注意自身安全。

另外，考量多起餘震超過震度5，對受損建築物結構可能再度造成破壞，為避免二次災害發生，要求相關單位儘速進行初步判定並確實告知民眾。災區民眾生活部分，衛生福利部持續辦理各項生活扶助金發放及善款捐助相關事宜。

葉俊榮表示，春節將至，台9線為東部地區民眾返鄉重要道路，考量花蓮地區仍有多起餘震發生，造成山區土石鬆動，交通部業加強巡視警戒所轄山區道路，確保民眾人車安全。

花蓮災區已全面恢復供電，自來水部分尚有8650戶停水，主要在市區附近，因餘震不斷，部份管線在送水後發現漏水，正由自來水公司查漏修復。

經濟部表示，地震造成美崙工業區33家、光華工業區19家及工業區外5家廠商，共57家廠商受損，損失金額約7.36億元，針對受損廠商，已成立產業災後復建服務團，會主動聯繫廠商並協助申報。

(中時)

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