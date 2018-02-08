花蓮強震 外交部感謝40餘國表協助救災善意

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外交部今表示，截至8日晚間7時止，40國及歐盟、中美洲議會、中美洲統合體等國際組織向我表達關懷與慰問，以及願提供救援物資或派遣搜救隊來台協助救災之善意。對於各國政府高層及各界友人對我震災展現之友誼及關懷，外交部謹代表中華民國政府及人民表達誠摯謝意。

外交部指出，截至8日晚間7時止，計有美國、日本、加拿大、澳大利亞、印度、印尼、韓國、馬來西亞、紐西蘭、帛琉、菲律賓、新加坡、越南、比利時、波士尼亞及赫塞哥維亞、捷克、法國、德國、教廷、波蘭、斯洛伐克、英國、貝里斯、多明尼加、薩爾瓦多、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森、厄瓜多、墨西哥、秘魯、委內瑞拉、蒙古、史瓦濟蘭、土耳其等40國及歐盟、中美洲議會、中美洲統合體等國際組織向我表達關懷與慰問，以及願提供救援物資或派遣搜救隊來台協助救災之善意。

外交部說，尤其日本政府在最短時間內派遣7人專家團隊，攜帶兩台先進「深層生命探測儀」（High-end life detector），於8日中午抵台協助救災，展現對台灣人民之真摯關懷，充分彰顯台日兩國政府與人民間關係堅實友好。

外交部表示，有關花蓮震災相關情形，外交部已在所屬網站建置《0206花蓮震災》專區，除提供震災訊息外，亦上掛中、日、英、法、西等5種語言版本之《0206花蓮震災捐款帳戶資訊》，廣為週知各界。

(中時)

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