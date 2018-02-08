抬頭就是大大的愛神丘比特！情人節來這裡超閃亮

2018年02月08日 21:27 中時 何書青

可愛的愛神邱比特也出現在天空之夢摩天輪上。（麗寶樂園提供）

鑽石戒指也在燈光秀中現身。（麗寶樂園提供）

行經國道一號后里路段，就看到愛神邱比特、藍寶石巨型鑽戒在夜空閃耀，原來這是全台最大的天空之夢摩天輪，為即將到來的西洋情人節而精心準備的情人節摩天輪燈光秀，給路過的民眾一份大驚喜。

「把天上的星星摘下來送給你」，這些甜蜜的情話特別動人心弦，麗寶樂園特別規劃摩天輪燈光秀，將動人的情話轉為動態圖騰的燈光秀，即日起至14日西洋情人節當天，每晚7點至凌晨3點播放，每60秒一次循環，摩天輪情人節燈光秀，有手寫情書、永恆愛情、愛神邱比特、心心相印以及「I ❤ U」等五種動態影像，演繹戀人們愛戀過程，既傳神又動人。

情人節放閃無極限，愛就是要大聲說出來，園方10日至15日舉辦「To me, you are perfect」摩天輪拍照曬恩愛活動，只要將與另一半在摩天輪放閃曬恩愛的紀念照，上傳至天空之夢摩天輪FB粉絲專頁，就有機會獲得天空之夢摩天輪情侶限定T-SHIRT一套（總價值798元），預計15日將於粉絲專頁抽出3位幸運遊客；此外，官網也獨家販售摩天輪4人套票，原價2099元的票券，官網只要1399元，並贈送摩天輪音樂盒，沒情人一樣也能和閨密、好友一起同歡共渡，欲知更多優惠訊息、營業時間，可上麗寶樂園渡假區官網查詢www.lihpaoresort.com.tw。

(中時)