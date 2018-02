抬頭就是大大的愛神丘比特！情人節來這裡超閃亮

2018年02月08日 21:27 中時 何書青

可愛的愛神邱比特也出現在天空之夢摩天輪上。(麗寶樂園提供)

鑽石戒指也在燈光秀中現身。(麗寶樂園提供)

行經國道一號后里路段,就看到愛神邱比特、藍寶石巨型鑽戒在夜空閃耀,原來這是全台最大的天空之夢摩天輪,為即將到來的西洋情人節而精心準備的情人節摩天輪燈光秀,給路過的民眾一份大驚喜。

「把天上的星星摘下來送給你」,這些甜蜜的情話特別動人心弦,麗寶樂園特別規劃摩天輪燈光秀,將動人的情話轉為動態圖騰的燈光秀,即日起至14日西洋情人節當天,每晚7點至凌晨3點播放,每60秒一次循環,摩天輪情人節燈光秀,有手寫情書、永恆愛情、愛神邱比特、心心相印以及「I ❤ U」等五種動態影像,演繹戀人們愛戀過程,既傳神又動人。

情人節放閃無極限,愛就是要大聲說出來,園方10日至15日舉辦「To me, you are perfect」摩天輪拍照曬恩愛活動,只要將與另一半在摩天輪放閃曬恩愛的紀念照,上傳至天空之夢摩天輪FB粉絲專頁,就有機會獲得天空之夢摩天輪情侶限定T-SHIRT一套(總價值798元),預計15日將於粉絲專頁抽出3位幸運遊客;此外,官網也獨家販售摩天輪4人套票,原價2099元的票券,官網只要1399元,並贈送摩天輪音樂盒,沒情人一樣也能和閨密、好友一起同歡共渡,欲知更多優惠訊息、營業時間,可上麗寶樂園渡假區官網查詢www.lihpaoresort.com.tw。

(中時)