七星潭橋被震斷遭批豆腐渣 專家看完這麼說

2018年02月08日 21:25 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

花蓮在6日遭遇強震，市區也因此震垮了三棟大樓，連帶的許多馬路也被震裂，就連才剛完工4年的七星潭大橋橋墩也被震垮，不過這也引發許多人臆測，橋才剛蓋好不久，為何這麼快就被震垮，該不會是豆腐渣工程吧？不過就有專家出面闢謠，七星潭橋的工程結構「完全沒有問題」。

路面也被震裂。(圖/翻攝自林谷屏臉書)

由於網路上太多人在討論七星潭橋橋墩倒塌原因，就有一名資深結構技師林谷屏出面解釋，身為結構技師，有必要以土木觀點來出面闢謠，釐清大家的誤解，他指出，七星潭橋橋墩的破壞方式是完全正確的，這不是「挫屈瞬間崩壞」，而是裡頭大量箍筋成功發揮(圍束作用)，讓外層剝落，裏頭的柱心沒壞，繼續發揮「柱」的作用，這樣的破壞方式可以讓用路人有時間可以逃生，最後他「讚揚」了這個橋墩，「在地震時體現了(小震不壞，中震可修，大震不倒)的耐震設計邏輯。

不過林谷屏也表示，這座橋勢必是要整座拆掉重建了，因為以路面的裂縫看來，主結構應該有傷到；許多網友看完都說「真的是長知識了」、「果然是專業的」、「專業的解說十分精確」、「讓專業的來，讚！」、「防震不是不會倒，而是讓你有時間空間逃生。」、「專業，這根柱子很漂亮 完全盡責盡力了」。

(中時電子報)