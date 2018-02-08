圖輯》精挑細選　北韓第一夫人李雪主曾經參加的北韓啦啦隊

2018年02月08日 21:55 中時電子報 何宜玲

北韓訪問團成員抵達南韓平昌時，心情相當雀躍。(圖/美聯社)

北韓啦啦隊229名成員也包括在此次訪問團內，外界稱她們為正妹外交。(圖/美聯社)

現任北韓最高領導人金正恩的妻子，也就是北韓第一夫人李雪主過去曾經也是北韓啦啦隊的一員。今年北韓再度派出229名身穿紅大衣和皮草的啦啦隊員赴南韓為平昌冬奧的選手加油打氣，這群年輕貌美的啦啦隊員都是經過精挑細選以後，代表北韓的國家形象參與本屆運動賽事，大部分成員都是20多歲，平均身高約165公分。

2005年，當時年僅17歲的李雪主也是北韓啦啦隊成員，與其他隊員一同參加南韓仁川亞運。(YouTube影片截圖)

金正恩的夫人李雪主就曾經在2005年以啦啦隊員的身分，出席南韓仁川亞運，表演唱歌和演奏樂器，當時她只有17歲，還是一名高中學生，就讀於北韓專門培訓藝術家的金星學院。北韓啦啦隊也在時隔13年之後，再度派出229名隊員隨運動員一同前往體育館。然而，有了李雪主麻雀變鳳凰的例子以後，據說啦啦隊員的選拔變得更加激烈。

本次北韓訪問團除了229名啦啦隊成員以外，還有4名北韓奧委會人員、26名跆拳道示範團和21名記者，共280人。

(中時電子報)

北韓訪問團成員抵達南韓平昌時，心情相當雀躍。(圖/美聯社)

北韓訪問團成員抵達南韓平昌時，心情相當雀躍。(圖/美聯社)