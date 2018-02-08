黃瑄挺6月肚獻愛 替「吉娜」尋找幸福的家

2018年02月08日 21:33 中時 洪秀瑛

準媽媽黃瑄。（取自臉書）

在香港灣仔囍帖街。（取自臉書）

黃瑄開心懷孕後升E罩杯。（取自臉書）

黃瑄前不久去泰國度假。（取自臉書）

懷孕6個多月的黃瑄，日前在臉書粉絲頁和網友玩小小遊戲，請網友踴躍猜寶寶性別然後送禮物，這兩天因花蓮震災，她決定把準備的小禮物優先送給花蓮的朋友。她說，禮物是從曼谷帶回來的，雖然不貴重，但是是小心意，當初她在曼谷度蜜月懷孕的，希望把這個祝福跟好運分享給他們，「現在沒有人比花蓮的朋友更需要堅強的生命力，更需要加油打氣」。

黃瑄(左)探望被救援順利的Gina。(取自臉書)

她去年和新加坡籍老公結婚，很快就有入門喜，懷的是男寶寶，目前懷孕中期感到諸多不適，大腿、臀部還有手臂等大面積皮膚過敏，像一整片紋身，晚上癢到睡不著，還會抓到流血，常常都要醒來3、4次，平時也容易暈車，短距離的搭公車車程還會吐，十分辛苦。

她也害羞說懷孕3個月便有漏尿情況，尤其打噴嚏跟咳嗽的時候，第一次發生在東區街上，「超糗的，趕快找廁所，也很緊張想說這不是產後才有的狀況嗎？後來才知道，一懷孕子宮開始膨脹，就會壓迫到膀胱、中期子宮往上頂之後會稍微舒緩，後期又下降則會再發生，原來懷孕有這麼多難以啟齒的麻煩症狀，真的很辛苦啊」。

她報名孕婦瑜伽課程外，也做健身做重訓，因此除了小腹微凸，四肢沒半點贅肉。先前懷孕22週時，她還誇老公拍照技術好，「同一天拍的，視覺上完全不同效果，拍照角度很重要，感謝老公把我拍腿長跟拍瘦瘦才能在這騙人，滿足一下我的虛榮心」。她說現在已胖10公斤，但臉跟手腳胖得不嚴重，自嘲就像隻青蛙一樣，肚子好圓、腰圍寬廣。

黃瑄很有愛心，也愛狗成痴，去年她養了17年的愛犬去世，後來決定把愛犬名字中的「拾」字，當做小孩的小名為「拾兒」。2018是狗年，她最近想要趁拾兒出生前領養狗兒，讓狗狗適應環境，已接觸了幾個團體，其中一隻狗狗的救援過程，讓她感受許多人的溫暖、看到奇蹟發生。

她提到，李酷酷是個人救援，不是團體，所以過程很艱辛，而這隻名為Gina的狗狗非常勇敢堅強，是上百人分享出去的愛讓牠脫胎換骨，「我有去基隆暖暖看過Gina 2次，最後評估後很可惜沒能收養她。因為Gina很活潑開朗，看到貓咪狗狗會很興奮，要衝上去玩，家人擔心牠會把嬰兒當成貓狗等小動物，會嚇到寶寶，所以才不得已忍痛放棄，但我真的希望Gina能找到適合的家庭」。

(中時)