降低煤汙染 陸規劃核能供暖

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旺報

為降低冬季燃煤取暖帶來的汙染，大陸國家能源局已決定展開首個核能供暖示範專案的前期工程，並進行規劃選址等工作，將由中國廣核集團聯合清華大學，採用成熟的NHR200-II低溫供熱爐技術，在華北規劃建設大陸首個小型核能供暖示範專案。

大陸北方每年需供暖範圍遍布17個省、市、自治區，需暖人口達到7億人以上，且多以熱電聯產和區域鍋爐房為集中供熱熱源，年供暖煤炭消耗已超過5億噸。以低溫供熱爐替代核電廠和區域鍋爐房熱源承擔城市基本熱負荷，未來可望成為緩解化石能源環境汙染的有效方法。

核能供熱並非新概念，最早可追溯至上世紀60年代。世界上第一個民用核能供熱的核電站是瑞典原型核動力反應爐Agesta，連續供熱10年。上世紀70年代，俄羅斯、保加利亞、瑞士、羅馬尼亞等國也開發建造核供熱系統，作為區域集中供熱或工業供熱熱源。

大陸核能供暖工程在1989年，由清華大學建成世界上首個專用壓力殼式5MW水冷供熱爐，並針對不同用途，目前已開發出NHR200-I型和NHR200-II型兩種供熱爐，前者主要用於城市供熱、海水淡化，後者主要用於工業蒸汽、海水淡化。

中國廣核集團副總經理束國剛表示，大陸首個核能供暖示範項目採用的NHR200-II低溫供熱爐技術，早在上世紀90年代就已通過國家核安全局安全評審。近年來，大陸北方每到冬季取暖季頻受霧霾困擾，利用核能開展清潔供暖成為調整能源結構、治理霧霾等問題的現實選擇。

低溫供熱爐採用先進的一體化反應爐設計理念，安全性高，應用廣泛，具有廣闊市場需求，可用於電、熱、水、汽等多個能源領域，包括居民供暖、工業園區供熱、偏遠地區能源綜合供應等。在實現批量化模組化後，低溫供熱爐建造、部署時間就可大大縮短，僅需要2到3年即可建成。

中國科學院院士王乃彥表示，與其他的化石能源供熱相比，池式低溫供熱爐建設投資約是同規模燃煤鍋爐的2至3倍，但運行成本遠低於燃煤鍋爐，且使用壽命達到60年，是燃煤鍋爐的2至4倍。根據估算，一座400兆瓦的低溫供熱爐，供暖面積可達約2000萬平方公尺，相當於20萬戶有三間臥室的住宅。

(旺報)

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