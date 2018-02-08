相揪來吃辦桌！台中審計新村邀南北廚神辦桌

在活動發起人吳宗穎（右）陪同下，審計新村伴桌活動首場總鋪師汪義勇今日提前上菜。（圖／曾麗芳）

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南部「辦桌王」汪義勇提前上菜，現場端出五道精彩菜色，滿桌的澎湃料理，現場香味撲鼻。

台灣人瘋吃米其林，卻忘了台灣最強的米其林宴、其實就是辦桌菜！由地表最潮團隊、紅點文旅創辦人吳宗穎發起的伴桌活動，號召全台廚神在2月至5月期間、陸續在台中審計新村舉辦8場辦桌活動，每場席開60桌，共計480桌，邀請民眾相揪來吃辦桌，每桌售價1.35萬元，即日起開放預訂。

台中審計新村過去是省府員工宿舍，在老建物活化後，現已成為台中最夯的熱門打卡景點之一。台中市政府委外經營團隊-「地表最潮團隊」執行長吳宗穎，為找回兒時吃辦桌的記憶，號召南北4位廚神聚集審計新村辦桌。

地表最潮團隊8日邀請到首場總鋪師、南部「辦桌王」汪義勇提前上菜，現場端出五道精彩菜色，包括五柳枝石斑魚、彩繪米糕金錢蝦餅、宮保炒帶子，及辦桌經典大菜-紅燒封肉，滿桌的澎湃料理，現場香味撲鼻。

伴桌活動發起人吳宗穎表示，在國人普遍追逐米其林星星的同時，似乎都忽略了台灣總鋪師的地位，但台灣「辦桌」文化的生命力正是植基於本土民間的情感，為了要讓更多人認同這樣的在地情感，因此特別規劃了這次大型的辦桌活動。

吳宗穎表示，審計伴桌這次網羅到南北4位知名總鋪師，紛紛端出手路菜，包括汪義勇的「潮式佛跳牆」、施建發的「青青佛跳牆」、林明燦的「撒嬌喜全雞」、莊明錦的「布袋雞魚皮」，均選用台中在地食材，包括大甲芋頭、神岡雞肉、谷關山泉鱸、新社香菇等，要讓民眾場場吃到台中在地的新鮮好滋味！

「審計伴桌」首場2月24、25日由汪義勇領軍，現場將大陣仗架起炭火生烤海大蝦；第二場3月24、25日由台灣廚神施建發領軍；第三場4月28、29日由國寶級總舖師林添盛之子林明燦操刀；第四場5月5、6日則由「總鋪師」電影技術顧問莊明錦師傅，端出電影出現的「雞仔豬肚鱉」，要讓民眾從總鋪師的深厚刀工中，細細感受到台灣正統的古早味。

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