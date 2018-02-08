賀歲片天王還魂現《花甲》盧廣仲被封「嫩版豬哥亮」這樣回...

2018年02月08日 21:53 中時 徐桐炘

王彩樺曾和豬哥亮合作《大尾鱸鰻》系列等多部賀歲作品。（粘耿豪攝）

康康也是《大尾鱸鰻》班底。（粘耿豪攝）

瞿友寧認為豬哥亮的地位不可取代，特別在片尾花絮致敬賀歲片天王。（粘耿豪攝）

盧廣仲、蔡振南、龍劭華、康康、柯叔元、海裕芬、嚴正嵐、江宜蓉、劉冠廷、范足妹、王彩樺、謝盈萱、今子嫣、阮氏翠恆、楊瓊華、葉星辰、阮安妮、林意箴、江常輝、曲獻平、葉辰莛，以及驚喜客串的Matzka與謝宇威。（粘耿豪攝）

電影《花甲大人轉男孩》8日舉行首映，導演瞿友寧和盧廣仲、嚴正嵐、蔡振南、康康、龍劭華、王彩樺、柯叔元、海裕芬、謝盈萱、林意箴、江常輝、曲獻平等23位演員一同出席，其實該片還有彩蛋人物-已故賀歲片天王豬哥亮，恰好盧廣仲和豬哥亮都頂著馬桶蓋頭，被封為「嫩版豬哥亮」，今被問及此事，盧廣仲笑說：「如果能帶給大家歡樂，我會繼續加油。」

平面聯訪時，瞿友寧談起在結尾花絮中放入豬哥亮片段的原因，他語重心長表示：「過年有些情感是不可取代的。」除了豬哥亮在賀歲片締造的破億紀錄，瞿友寧回想起過去，長輩一打開電視最愛看的就是豬哥亮歌廳秀，「能凝聚所有家庭的情感。」

恰好《花甲》中康康和王彩樺都是豬哥亮賀歲片的老班底，康康開玩笑說：「她還是客串，我是主演耶！」他特別點名盧廣仲和豬哥亮有些神似，「傳承的意味，廣仲是小豬哥亮的頭。」瞿友寧可能擔心票房壓力過高，趕緊在旁謙虛說：「美好回憶不可取代，沒有想過是接班人。」

王彩樺則感性表示：「豬大哥一直都沒有離開。」她提及當年豬哥亮復出拍電影意義重大，「讓不少多年阿公阿嬤再度走近影廳，叫他兒子媳婦一定要帶家人去看賀歲片。」王彩樺今年也會包場請獨居老人和單親媽媽一起欣賞《花甲》。

瞿友寧也特別澄清，之前週刊寫出是知名監製邱瓈寬無償提供影片，其實是邱瓈寬協助聯絡蘇麗媚，從蘇手上拿到資料畫面。除了豬哥亮，花絮裡還請出楊麗花和許秀年的歌仔戲片段，康康驚嘆：「當年楊麗花的歌仔戲收視率可能都有百分之70以上！」如今《花甲》有3位天王天后加持，賀歲片氣勢不可小覷！

(中時)