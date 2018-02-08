北市出現今年第一起登革熱境外移入案例

北市出現今年第一起登革熱境外移入個案，環保局教導民眾防蚊巡檢。（環保局提供）

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北市6日出現今年第一起登革熱境外移入個案，環保局提醒民眾，雖目前正值寒冬，且該案例為境外移入個案，但為防疫於未然仍不能掉以輕心，趁著年節大掃除時，做好居家內外環境整潔，包括清除戶外非必要積水容器或將容器倒過來放置、避免住家外堆置雜物，才能徹底杜絕病媒蚊蟲孳生。

有許多民眾經常向環保局反映「天氣變冷，蚊子怎麼都沒變少？」尤其晚上睡覺老是有蚊子嗡嗡叫，影響睡眠品質，讓人煩不勝煩。環保局指出，若是發現冬天蚊子不減反增，多半是環境中已孳生地下家蚊，建議民眾清除居眾家內外環境積水容器及檢查地下室汙水池、化糞池並加裝紗網，或是出入時盡量避免長時間門戶大開，讓蚊子趁虛而入。

環保局說明，半夜在家中出現的蚊子屬於地下家蚊，來自溫帶，比較不怕冷，還會隨人搭電梯上樓，或是從壁間管道、浴缸、流理台的排水管入侵住家，當氣溫回升至夏季時，白天常見的則是白線斑蚊，孳生於積水容器，還會傳播登革熱。

環保局強調，防蚊最好也最有效的辦法就是定期整理內外環境，避免產生積水容器養蚊子，尤其利用冬季和春季期間清除孳生源，更能避免夏天面臨白線斑蚊和地下家蚊內外夾攻的情形發生。環保局也提醒，學校可利用寒假期間趁機進行校園環境整理，即早做好防蚊措施。

環保局自2015年成立生態防蚊診所以來，已協助處理278個社區和563所學校解決蚊蟲問題，也發現許多蚊蟲問題都是因為忽略了小細節而產生，像是花盆底盤倒置仍然積水、加裝紗網已破損未更換等，都會讓蚊子持續孳生，提醒民眾一定要多加注意，另民眾如有需申請生態防蚊巡檢服務者，可至環保局網頁填寫申請表，並以電子郵件、傳真或郵寄方式寄至環保局，即可完成申請服務。

環保局再次呼籲，定期環境整理不僅需要堅持，更要把堅持變成一種習慣，才能杜絕蚊子侵襲。

(中時)

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